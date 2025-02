Podcast: is ‘sex fasting’ goed voor je relatie?

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week duikt journalist Aylin Koksal in de vele mythes rond seks.



Als je het internet mag geloven, is ‘sex fasting’ of tijdelijke onthouding dé manier om een nieuwe wind in je seksleven te brengen. Het lijkt haaks te staan op het heersende beeld dat seks net de ultieme barometer voor een gelukkige relatie is. Hoe zit het nu?

Journalist Aylin Koksal onderzocht het grootste vraagstuk uit de slaapkamer en ondervond dat er heel wat mythes in stand gehouden worden. Bestaat er zoiets als een libido? En moet je je zorgen maken als je partner een tijd geen zin heeft in seks?

In de nieuwste aflevering van Weekend op Woensdag legt ze uit aan collega Jorik Leemans waarom we wellicht te veel druk leggen op ons seksleven.

