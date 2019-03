Kaal worden: deze mannen zoeken hun toevlucht tot haartransplantaties

Stijn De Wandeleer Chef Trends Style

Haartransplantaties zijn lang niet meer zo ingrijpend (of pijnlijk) en winnen aan populariteit. Praten mannen voortaan zonder schroom over hoe ze plots aan die volle haardos komen? En wat doet 'nieuw haar' met het zelfvertrouwen? 'Je kunt beter een been kwijtraken dan je haar.'

