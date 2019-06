De onzichtbare vrouw: hoe de wereld is afgestemd op mannen

Nathalie Le Blanc redactrice Knack Weekend

De wereld is ontworpen op maat van mannen, ontdekte journaliste Caroline Criado-Perez, en dat laat zich voelen op alle domeinen. 'Het is onbewust seksisme. Onderzoekers en designers hebben geen hekel aan vrouwen, ze staan er gewoon niet bij stil dat we anders zijn.'

© Illustratie Elenia Beretta