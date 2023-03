Vier de veelzijdigheid van bloemkool in 35 recepten

Het wordt hard zoeken om een ingrediënt te vinden dat tegelijk zo gezond, veelzijdig, lokaal en betaalbaar is. De moestuinklassieker profileert zich zelfs een beetje als de hipster onder de groenten. Van pizzabodem tot vegan vol-au-vent: 35 recepten met bloemkool.

Het excuus ‘Maar ik lust geen bloemkool’ gaat alvast niet op. Bloemkool is namelijk zo veelzijdig dat er altijd wel een gerecht is dat in de smaak valt. Bovendien is oude knar helemaal mee met z’n tijd. De voorbije jaren speelde hij immers de hoofdrol in talrijke culinaire revoluties zoals bloemkoolrijst, -pizza en steak. Dippen met bloemkool? Vergeet roosjes in cocktailsaus, bloemkool ís de dip. Vegan vol-au-vent? Plant-based ‘kaassaus’? Lees gewoon verder en kies uit onze gevarieerde recepten met bloemkool.

35 recepten met bloemkool