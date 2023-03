India op een presenteerblaadje: zo maak je thali

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week zijn we in de ban van thali, een traditionele Indiase maaltijd die bestaat uit verschillende gerechten, gepresenteerd op een dienblad.

Voor deze thali maak je heel wat verschillende gerechtjes klaar, gaande van bloemkoolmasala tot muntchutney. Je kan alles met rijst serveren, maar net zo goed met gheebrood of naanbrood.

RECEPT

Voor de bloemkoolmasala 120 ml zonnebloemolie

snuf uienpoeder

snuf knoflookpoeder

1 kl komijnzaad

1 stuk gember van 3 cm

1 kl gemberpoeder

1 grote bloemkool

1 kl chilipoeder

1 l garam masala

1 kl kurkuma

zout

1. Snijd de gember fijn en de bloemkool in roosjes.

2. Bak het uienpoeder, knoflookpoeder, komijnzaad, gemberpoeder en de gember in de olie. Doe er de bloemkoolroosjes bij en kruid met zout, chilipoeder, garam masala en kurkuma. Doe er een scheut water bij. Gaar de bloemkool 10 minuten.

Voor het tafelzuur 6 el wittewijnazijn

1 kl suiker

1 wortel

1/3 komkommer

80 g kleine bloemkoolroosjes

1 teentje knoflook

1 el olijfolie

zout

3. Breng 400 ml water met de azijn, het zout en de suiker aan de kook. Zet het vuur uit. Snijd de groenten fijn en laat minstens 2 uur in het zuur staan.

Voor de linzendal 200 g rode linzen

2 uien, 1 gesneden,1 in ringen,

1 kl komijnzaad

2 tenen knoflook

stuk gember van 2 cm

4 takjes koriander

2 tomaten

2 koffielepels

korianderzaad

2 rode pepers

2 el melkerijboter

2 kardemompeulen

1 kaneelstok

2 kruidnagels

2 kl chilipoeder

snuf zout

4. Kook de linzen 20 minuten. Snijd de knoflook, chilipepers en gember in kleine stukjes. Snijd de tomaten in blokjes.

5. Doe de gesnipperde ui, knoflook, gember, koriander, tomaten, rode pepers en het komijnzaad in een maatbeker en mix fijn.

6. Bak de kaneelstok, kardemompeulen, kruidnagels en chilipoeder samen met de uiringen in boter goudbruin. Voeg er de pasta aan toe en bak 10 minuten. Kruid met zout en voeg de linzen toe. Leng eventueel aan met extra water.

Voor de boterrijst 300 g basmatirijst

2 el melkerijboter

1 kl komijnzaad

2 el geroosterde cashewnoten

zout

7. Roerbak het komijnzaad 2 minuten. Voeg er de rijst aan toe en bak 2 minuten. Overgiet met 700 ml water en een snuf zout. Laat de rijst 10 minuten koken op een zacht vuurtje onder deksel en werk af met grof gesneden cashewnoten.

Voor de muntchutney 6 teentjes knoflook

3 groene pepers

½ bos koriander

2 takjes munt

60 ml tamarinde

zout

8. Snijd alles in gelijke stukken en mix.

© Bram Debaenst