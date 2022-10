Week zonder verspilling, dag 7: stop met lekkere stukken van je groenten weg te gooien

9/10

Prei – Het groen is gewoon eetbaar, maar iets pittiger van smaak dan het witte deel. Laat zich goed verwerken in soepen, een lokale guacamole maar bijvoorbeeld ook in een pittige prei-olie. – Smijt de wortels niet weg, maar zet ze in een glaasje water en plant daarna uit in aarde, dan heb je enkele weken later een nieuwe prei, gratis en voor niks.

© Getty