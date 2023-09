Een bowl met ballen: maak een kom vol couscous en kabeljauwballetjes

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Vandaag zetten we couscous op het menu, een gerecht met oneindig veel varianten, waaronder deze favoriet: couscous met balletjes van kabeljauwgehakt.

Ben je gek op couscous en wil je dit gerecht regelmatig klaarmaken? Overweeg dan om in een couscoussier te investeren. Het resultaat is onvergelijkbaar.

Voor 6 personen

Voor de couscous:

4 tomaten

4 courgettes

1 ui

2 teentjes knoflook

30 g gember

2 tl saffraandraadjes

2 el tomatenpuree

1 tl ras el hanout

1 el paprikapoeder

20 cl visbouillon

400 g couscous

20 g boter

150 g kikkererwten in blik (uitgelekt gewicht)

zout en peper Voor de visballetjes:

500 g kabeljauwfilet

1 ei

2 teentjes knoflook

10 takjes platte peterselie

10 takjes koriander

zout en peper

1 el maizena

1 tl saffraan

1. Spoel de tomaten en courgettes. Snijd ze in vrij grote blokjes. Hak de ui en de knoflook fijn. Schil en rasp de gember.

2. Verhit een eetlepel olijfolie in een braadpan. Stoof de ui en knoflook zachtjes aan. Voeg de gember, de tomaten- en courgetteblokjes toe. Breng op smaak met peper en zout en laat ongeveer tien minuten stoven. Doe er de saffraan, tomatenpuree, ras el hanout, het paprikapoeder, de visbouillon en 60 cl heet water bij. Roer, dek af en laat dertig minuten sudderen.

3. Bereid de gehaktballetjes: hak de knoflook fijn en stoof op een laag vuur aan in een beetje olijfolie. Laat afkoelen. Snijd de vis ondertussen in stukjes van ongeveer 1 cm. Mix die in een blender met het ei, de platte peterselie, koriander en de aangestoofde knoflook. Breng op smaak met peper en zout en voeg op het einde ook nog de saffraan en maizena toe. Rol balletjes met je handen. Zorg dat de balletjes ongeveer even groot zijn.

4. Bak de balletjes in hete olie in een pan en voeg ze, zodra ze goudbruin zijn (ze hoeven nog niet gaar te zijn), samen met de gespoelde kikkererwten toe aan de groenteschotel en laat nog 20 minuten sudderen.

5. Bereid de couscous volgens de aanwijzingen op de verpakking. Voeg op het einde de boter toe.

6. Schep de couscous in een schaal. Schik er de gehaktballetjes en groenten op.