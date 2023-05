Sla de kikkererwten eens over: falafel van rode linzen

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: falafel op basis van rode linzen in plaats van de traditionele kikkererwten.

Durf met deze falafel van rode linzen de avontuurlijke toer op gaan. Combineer het gerecht bijvoorbeeld met kimchi en platrood voor een ‘reis’ rond de wereld.

Voor 4 personen

Platbroden

200 g kimchi

½ bosje koriander

pindaolie om te bakken

Voor de groene tahin:

80 ml romige tahin, liefst Libanese

2 el volle yoghurt

2 teentjes knoflook, gepeld

sap van 1 limoen

15 g gemalen koriander

15 g gemalen peterselie

peper en zout Voor de falafel:

200 g rode linzen

Een stuk gember van ca. 4 cm, geschild

4 teentjes knoflook, gepeld

100 g spinazie

1 kl kurkuma

1 kl komijnzaad

1 kl chilivlokken

1 kl garam masala

peper en zout

1. Was de linzen en laat ze een nacht weken in ruim water. Giet af en spoel de linzen onder stromend, koud water. Snijd de gember en de knoflook in kleine stukjes. Doe alle ingrediënten voor de falafel in een blender en mix tot een smeuïge massa.

2. Vorm een 20-tal quenelles (langwerpige balletjes) met twee lepels of maak er gewone balletjes van met je handen. Duw ze een beetje plat.

3. Doe de tahin in een kommetje en roer er de yoghurt onder. Rasp er de knoflook bij en pers er het limoensap bij. Hak de koriander en peterselie grof en meng onder de saus. Kruid met peper en zout.

4. Giet een diepe bodem pindaolie in een pan, zet het vuur hoog en bak de balletjes falafel in 3 à 4 minuten goudbruin. Laat uitlekken op een bord met enkele blaadjes keukenrol erop.

5. Verwarm de platbroden in de oven. Smeer ze in met de groene tahin. Schep er kimchi en 3 à 4 balletjes falafel op. Werk af met enkele blaadjes koriander, chilipoeder of chilivlokken. Plet de falafel met een vork en rol op.