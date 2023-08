International Beer Day op z’n Belgisch: 30 recepten met bier

De eerste vrijdag van augustus vraagt traditioneel om een frisse pint. Wij vieren deze International Beer Day echter in de keuken, met een van deze dertig recepten met bier.

In de Belgische keuken is het elke dag bierdag, en natuurlijk passeren ook de klassiekers de revue. Naast mosselen, stoofvlees of konijn in gerstenat, kun je echter ook verfrissend uit de hoek komen. Pizza, burgers, een belegd broodje, quiche, tapas en zelfs een pannenkoekentaart: dertig recepten met Belgische bier als onmisbaar ingrediënt.

Koken met bier: 30 recepten