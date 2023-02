Britse boerenkost op z’n best: toad in the hole

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week een klassieker uit Groot-Brittanië: toad in a hole.

Toad in a hole is een typisch winters gerecht, overgoten met een onweerstaanbare jus, waar de Britten dol op zijn. Tip: maak deze comfortfood evenwichtiger door er gestoomde boerenkool bij te serveren.

RECEPT

Voor 6 personen 8 grote boerenworsten

3 takjes rozemarijn Voor de jus

1 boerenworst, 3 grote rode uien

2 eetlepels HP sauce

1 theelepel volle graanmosterd

2 eetlepels bloem

1 kippenbouillonblokje

700 ml kokend water Voor de yorkshirepudding

350 g bloem, 250 ml melk

225 ml ambachtelijk bier (Belgische pale ale)

7 eieren, zout

Bereidingswijze

1. Begin met de jus. Haal hiervoor het worstvlees uit de darm en bak het in een pan op een matig vuur. Prak tijdens het bakken het vlees fijn met een lepel. Voeg de drie grof gehakte rode uien toe. Kruid af met peper en bak het geheel gedurende 20 minuten op een matig vuur. Roer alles regelmatig even om.

2. Leg de overige acht worsten in een ovenschaal en besprenkel ze met olijfolie. Meng en plaats de schaal daarna gedurende een tiental minuten in een voorverwarmde oven (240°C), tot de worsten goudbruin zijn.

3. Voor het deeg van de yorkshirepudding doe je 350 gram bloem in een kom. Voeg daar de melk, het bier en een snufje zout aan toe. Klop alles samen tot een geheel en roer er vervolgens de eieren door.

4. Hak de takjes rozemarijn fijn.

5. Neem de worsten uit de oven zodra ze goudbruin gebakken zijn. Verdeel de rozemarijn over de schaal en giet het deeg voor de yorkshirepudding rond de worsten tot ze voor de helft onder het deeg liggen. Plaats weer in de oven en laat 30 minuten garen. Open de oven niet zodat het deeg goed kan rijzen.

6. Ga ondertussen verder met de vleesjus. Voeg de bruine saus, mosterd, bloem en het bouillonblokje toe aan de pan en meng alles goed door elkaar. Voeg 700 ml kokend water toe. Laat het geheel daarna sudderen tot de worsten en het deeg klaar zijn.

7. Giet de jus over in een sauskom.

8. Serveer de ‘toad in the hole’ rijkelijk overgoten met jus.