Mondje Spaans: 50 recepten uit de Spaanse keuken

Duurt het aftellen naar zomer net iets te lang? Deze recepten uit de Spaanse gastronomie nemen je zó mee op vakantie. Van albóndigas tot zarzuala: lees de ingrediënten luidop met je beste tongval, plop de cava open en waan je aan je favoriete costa.

Heel Spanje in een culinair hokje duwen doet de Catalaanse, Galicische, Baskische en alle andere regionale keukens groot onrecht aan. Het is echter uit grote honger (naar vakantie) dat we er ons toch aan wagen. Tapasplank met de usual suspects, een authentiek Andalusisch gerecht of volgens inspiratie van de chef: met ruim 50 recepten uit de Spaanse keuken – ontbijt tot dessert – gaat werkdagen afvinken een pak sneller.

50 recepten uit de Spaanse keuken