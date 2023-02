Some like it hot: 40 ovenschotels, heet van de bakplaat

Ovenschotels zijn de ultieme winterse comfortfood. Dat knapperige korstje van een gratin, de geur van een goed gekruide parmentier, het sissen van een hete lasagne… Na deze 40 recepten ben je – net als wij – pavloviaans geconditioneerd op het bliepje van de oven.

Het beste aan ovenschotels is dat ze zo veelzijdig zijn. Of je nu graag laagjes bouwt met ingrediënten, een stoofpotje in de oven gaart of liever pasta’s gratineert… Na de voorbereiding is er volop ruimte voor anticipatie, terwijl het ovenklokje verder tikt. Benieuwd welk gerecht jij het eerst in de oven schuift.

40 ovenheerlijke ovenschotels