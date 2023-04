Geïnspireerd door wat er in de Verenigde Staten, Italië of Scandinavië gebeurt, bieden steeds meer Belgische microbrouwerijen naast lekker craftbeer ook iets te eten aan. Onze selectie.

Misery Beer Company

Microbrouwerijen wilden lange tijd niks weten van rechtstreeks contact met de consument en brouwden mout in hun eigen hoekje. Onder de groeiende druk van een publiek van liefhebbers dat nieuwsgierig was naar processen, grondstoffen en makers, kwamen de tongen los en gingen de deuren open. Een van de beste voorbeelden is Misery Beer, een voormalige postkoetshalte in de buurt van Aywaille. De mensen achter dit project, dat gelegen is aan de rand van een bos, zijn Rémy Perée en Samia Patsalides, een duo geïnspireerd door de craftbeer-revolutie, zoals ze die zelf in Noord-Amerika hebben kunnen ervaren. Terug in België ging het koppel in 2020 voor een brew pub met een gastenverblijf. Ontworpen als ontmoetingsplaats in een landelijke omgeving, houdt de Misery Beer Company het midden tussen een spookkasteel en een saloon (het geweer dat boven de open haard hangt, doet denken aan een Winchester).

Het team experimenteert graag en ontwierp een indrukwekkend aantal cuvees die kunnen worden ontdekt in een feestelijke, wit betegelde gelagkamer. Misery Beer biedt ook hapjes aan met lokale producten: een kaasplank uit Stoumont of charcuterie van slagerij Chez Guy in Xhoris.

Als extraatje worden in het landhuis evenementen georganiseerd waar vooraanstaande chefs zoals Stéphane Diffels (L’Air de Rien), Jehan Delbruyère (Magneùs d’Pelotes) en Nicolas Septon (Sophie & Nicolas) de lokale producten alle eer aandoen.

22, Pouhon, 4920 Aywaille. miserybeerco.be

De Coureur

Verborgen in een buitenwijk van Leuven vind je De Coureur, een microbrouwerij waar buurtbewoners verbroederen met uitpuffende wielrenners en enthousiaste biertoeristen. Je proeft er niet minder dan negen in huis gebrouwen bieren van de tap. Brouwer Bart verovert harten met zijn Colleke, een dorstlessend biertje met een frisse afdronk, en met de Kuitenbijter, een fruitige IPA met aroma’s van ananas en passievrucht en een lekker bittere nasmaak. Bart woonde een tijdlang in Chicago, waar hij de bloeiende Amerikaanse craftbeer-scene leerde kennen. Net als taprooms in de States is De Coureur niet voor nachtbrakers: om 22 uur sluiten de deuren. “We moedigen dagdrinken dan ook van harte aan”, lacht Bart. “Dat heeft niets dan voordelen: na enkele pintjes kun je vroeg je bed in zonder spijt de volgende dag.” Voor hun snacks werkt De Coureur samen met lokale foodies. Zo proef je er een worstje op basis van bierdraf, gedraaid door de Leuvense cultslager Rondou. Wie grote honger heeft kan een pizza bestellen bij de buren van Antico en laten leveren in de brouwerij. Op sluitingsdagen wordt er gebrouwen en kun je bij De Coureur terecht om een dagje mee te kijken in de ketels.

Borstelsstraat 20, 3010 Kessel-Lo. brouwerijdecoureur.be

Brasserie Surréaliste

Een ambachtelijke brouwerij gehuisvest in een oud bananenpakhuis, getekend door architect De Boelpaepe. Deze unieke locatie werd gekozen door twee dertigjarige broers met complementaire persoonlijkheden: Charles en Edouard Grison. De eerste, een dromerig type, is verantwoordelijk voor de visuele identiteit, marketing en communicatie van Brasserie Surréaliste.

De tweede, meer pragmatisch, zit al jaren met de handen in de hop, bij voorkeur van Amerikaanse en Canadese oorsprong. In 2020 zag het tweetal de zaken groot, met een 1400 vierkante meter grote art-decoruimte. In de kelder bevindt zich een drukke brouwerij: gemengde gisting, West Coast IPA in blik, pruimensaison gerijpt in pinot-noirvaten. Daarnaast vinden we hier nog een bar met 24 pompen, met bieren van gastbrouwers, en een restaurant met 120 zitplaatsen en een foodcounter (hamburger, kipkroket, sardientjes). Met zijn indrukwekkende plafondhoogte en ruwe volumes moet het restaurantgedeelte niet onderdoen voor de opvallende referenties in het assortiment.

Het interieur heeft impact: de op maat gemaakte bar van messing buizen en hout, de meterslange tafels, de glastegels die zorgen voor een kapelsfeer, de statige kroonluchters bij de ingang, het opgezette witte paard of het Brugse wandtapijt dat een kasteel waardig is. Het resultaat houdt het midden tussen een middeleeuws banket en een postmoderne loft. Alle interieurstukken vonden ze in de uithoeken van België over een periode van bijna drie jaar.

Op de kaart van het restaurant: gedeelde hapjes zoals burrata uit Puglia, fijne champignontaart, geroosterde bloemkool en fusiongerechten zoals aubergine gelakt met miso, tartaar met kappertjes en rode biet, of witte pens met gekaramelliseerde appel en biersaus.

Nieuwe Graanmarkt 22-23, 1000 Brussel. brasseriesurrealiste.com

Bertinchamps

Het is tien jaar geleden dat de familie Humblet (vader, moeder, twee broers en twee zussen) haar intrek nam in een vierkantshoeve in the middle of nowhere. Geobsedeerd door de korte keten verlegt dit project de grenzen van het lokaal consumeren door te werken met lokale gerst (Gembloux). Naast een toonbank waar je lokale producten kunt afhalen, biedt de bar een selectie geïnspireerde knabbels, zoals de drievoudige kaas van Bertinchamps (een samenwerking met de kaasfabriek Vierhoekhoeve in Gijzenzele), gerookte ham van slagerij L’Artisan (Jemeppe-sur-Sambre) of een schotel slakken van Eric Roberti (L’Ourchet in Namen). Nog honger? In de keuken biedt Laurane Rousseau het restaurantmenu Table de Terroir, met beproefde klassiekers zoals het ‘trio de boulettes à la Bertinchamps brune’ of de ‘burger du brasseur’.

4, rue de Bertinchamps, 5030 Gembloux. bertinchamps.be

Brasserie de Bellevaux

De Brasserie de Bellevaux ligt in een prachtig natuurgebied, de Amblève stroomt er vlakbij.

William Schuwer en Carla Berghuis werden verliefd op deze groene vallei en creëerden er een project dat opgaat in het prachtige kader en dat zoon Tom nu voortzet. De plek biedt een heerlijk schaduwrijk terras en een proeflokaal in een oude stal.

Je kunt er genieten van een eenvoudige lunch: soep, salade, croque, hamburger. Gevarieerd en geïnspireerd door de fantastische streekproducten. Ook op het menu tijdens de zomermaanden: een barbecue met PQA-varkensvlees (Porc Qualité Ardenne), rundvlees van boerderij La Platte of, in het koude seizoen, raclette van Valèt, de kaasmakerij van Andreas Keul. Naast een reeks beproefde bieren als de Malmédy Triple, de Blanche of de Black brouwt Tom Schuwer limited editions en alcoholvrije frisdranken, zoals die met zwarte bessen.

1, rue de la Foncenale, 4960 Malmédy. brasseriedebellevaux.be

Nanobrasserie L’Ermitage

In 2017 vestigden Nacim Menu, Henri Bensaria en François Simon zich op de benedenverdieping van de voormalige Sint-Michielsfabrieken. Ze kwamen er niet onvoorbereid aan. Op hun actief: niet alleen hun recepten, maar ook hun eigen visie op bier, geïnspireerd op Angelsaksische referenties zoals The Kernel Brewery, Brew By Numbers of Partizan. “Vanaf het begin wilden we een brouwerij met een degustatieruimte, we wilden zo dicht mogelijk bij ons publiek staan”, legt Nacim uit. In combinatie met hun voorkeur voor het korte circuit leidde dat tot een menu van kwaliteitshapjes zoals croque-monsieurs met brood van La Boule en kaas van La Fruitière. Daarnaast organiseert de brasserie geregeld streetfoodevenementen met vooraanstaande chefs.

Lambert Crickxstraat 26, 1070 Brussel. ermitagenanobrasserie.be