Nieuw bier: zes Belgische brouwerijen doen het anders

In hartje Brussel is Brasserie Surréaliste geopend, opgebouwd rond de microbrouwerij van Édouard en Charles Grison. Zij zijn echter niet de enigen die recent creatief aan de slag gingen met bier. Zes nieuwe brouwerijen doen het ingedommelde Belgische biererfgoed heropleven.

Geen klein bier

De Belgische biercultuur verwaterde in de loop der jaren tot enkele industriële brouwerijen die vaak niet eens meer lokaal produceren. Het voorbije decennium probeert klein creatief brouwgeweld wél een verschil te maken. Met experimentele, natuurlijke of bijzondere brouwsels of biertjes die net back to the roots gaan. Ga vooral zelf ontdekken hoe deze zes nieuwe brouwerijen het ervanaf brengen.

What’s cooking? Zes nieuwe brouwerijen

Eigenzinnig: Brasserie Surréaliste

De broers brouwen al sinds 2018 brouwen hun eigen artisanale biertjes vanuit hun garage. Daarbij droomden ze van hotspot rond bier in de hoofdstad. Hun concept werd een project van lange adem, maar midden 2022 ging Brasserie Surréaliste dan eindelijk open. Het pand op de Nieuwe Graanmarkt werd in 1932 gebouwd in art-decostijl door architect De Boelpaepe. Toen diende het als opslagplaats voor bananen. Op de 1.500 vierkante vind je niet alleen artisanale microbrouwerij. Er is ook een restaurant, bar, bierboetiek en pop-up galerij voor jong talent. Uit hun eigen biertanksvloeit hier de Surrealist, Double Trouble, Venus Effect en een serie Dream IPA’s.

Brasserie Surréaliste, Nieuwe Graanmarkt 22-23, 1000 Brussel, brasseriesurrealiste.com

Lokaal verankerd: Brouwerij Kestemont

Brouwmeester Lias Kestemont experimenteerde al op kleine schaal maar zag z’n droom uitkomen: een eigen lambikbrouwerij, op een historische plaats. In 2016 kocht bioboerenfamilie Kestemont namelijk de volledige site van Brouwerij Goossens. Tot 1967 was dit de plek waar al sinds de 18de eeuw geuze en lambik gebrouwen werd. Vader Francis Kestemont wil met de brouwerij de link tussen landbouw en brouwen herstellen die zo eigen is aan de streek. In 2021 opende de nieuwe brouwzaal voor een eigen lambik. Elk nieuw bier vertrekt uiteraard van ingrediënten van uitsluitend biologische teelt.

Brouwerij Kestemont, Isabellastraat 16, 1703 Dilbeek, brouwerijkestemont.be

Slow beer: Huisbrouwerij Karrelees

Walter Verbruggen had al een carrière van 35 jaar als hobbybrouwer achter de rug. Een hobby die na z’n pensioen in januari 2020 helemaal uit de hand liep. Hij verfijnde zijn brouwinstallatie, richtte de veranda in als café en schakelde de hele familie in. Huisbrouwerij Karrelees maakt ambachtelijke bieren van hoge gisting, met hergisting op de fles. Ze filteren en pasteuriseren niet, voegen geen CO2, schuim of smaakverbeteraars toe. Het brouwproces volgt het ritme van de natuur (slow food). Daardoor is elke fles uniek.

Huisbrouwerij Karrelees, Grote Heide 18 bis, 2811 Leest, karrelees.be

Koers & craft: Buurtbrouwerij de Coureur

Hobbybrouwer Bart had een koersfietsongeval toen hij in Chicago woonde. Tijdens de revalidatie verkende hij er de 200 lokale craft breweries. Er volgde een stage bij de duurzame GreenStar Brewery én een terugkeer naar Kessel-Lo. Daar openden Bart en Ine in de lente van 2020 Buurtbrouwerij de Coureur. Zowat de enige plaats om een Coureur te proeven is de taproom van de brouwerij zelf. Het is bedoeld om puur, ongefilterd en zo vers mogelijk – van het vat – te drinken. Er zijn een aantal vaste en tijdelijke brouwsels – telkens met koersgerelateerde namen, maar altijd anders.

Buurtbrouwerij de Coureur, Borstelsstraat 20 bus 1, 3010 Kessel-Lo, brouwerijdecoureur.be

Van Gent: Stadsbrouwerij Artevelde.

Gent zat al jaren verlegen om een écht stadsbier. Sinds 1975 werd er immers niet meer gebrouwen in de kern van de Arteveldestad. Daarom kocht brouwerij Huyghe uit Melle vijf jaar geleden een pand tegenover het Gentse stadhuis. Naast een ongefilterde pils werden daar dit jaar nog twee nieuwe bieren gelanceerd: Artevelde Leute (6,2%) en Artevelde Wijze (8%). Je kan deze gaan proeven in het horecaluik van de Stadsbrouwerij Artevelde, met zicht op de brouwinstallaties en -ketels.

Stadsbrouwerij Artevelde, Botermarkt 5, 9000 Gent, artevelde.be

De spin-off: Batteliek

De befaamde Mechelse Brouwerij Het Anker opende in de lente van 2022 horecaconcept Batteliek. In de voormalige Sint-Jozefkerk zit nu een microbrouwerij, stokerij en limonademakerij. Er wordt ruimte gelaten voor experiment, ook voor bezoekers die er een distilleer- of bierbrouwworkshop kunnen volgen. Daarnaast kan je er ook gewoon lekker lui aan tafel schuiven voor een drankje of volledige maaltijd in de restobar.

Batteliek, Wolverbosstraat 42, 2800 Battel, batteliek.be