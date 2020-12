Wat dreef modeontwerpers dit jaar? Waar lagen ze wakker van? Welke trends doken op? Wie scheerde er hoge toppen? Ontdek het allemaal in ons overzicht van de beste, meer prikkelende en boeiende modestukken van 2020.

Het was een zwaar jaar voor de mode-ondernemers. Hun winkels moesten dicht en de productie van hun volgende collectie werd stilgelegd. Toch bleven onze Belgische modeontwerpers niet bij de pakken zitten. Wij spraken met zes designers over hoe ze overleven in tijden van corona.

Het regende duurzame initiatieven in de mode tijdens de laatste weken van 2020. Eén: luxegroep LVMH pakte uit met een klimaatconferentie en een bijgestelde groene strategie voor het komende decennium. Twee: Chloé lijfde met Gabriela Hearst een ecologisch alerte ontwerper in. En drie: Balenciaga lanceerde een videogame met een collectie die voor 93,3 procent van duurzame materialen is gemaakt. Wat moeten we daarvan denken? Meer greenwashing, of een nieuwe groene revolutie? De waarheid ligt ergens in het midden.

De carrière van Tom Van Der Borght gaat als een speer. De Belgische ontwerper won op het festival van Hyères - de hoogmis voor ontluikend modetalent - zowel de Grand Prix als de publieksprijs. 'Ik ben al gecontacteerd door Marc Jacobs en Mario Testino.'

Enkele kledingstukken uit de winnende collectie van Tom Van Der Borght © Tom Van Der Borght

De controversiële Victoria's Secret Angels zijn sinds vorig jaar met pensioen. Ze maakten plaats voor lingeriemodellen die dikker, diverser en opvallend gewoner zijn. Schoonheid wordt menselijker en voor bh's wordt comfort troef.

Jasna Rokegem, de Belgische onderneemster in modetechnologie, gelooft dat kleding kan bijdragen aan ons fysiek en mentaal welzijn. 'De huidige gezondheidscrisis toont aan dat de modesector moet veranderen. Het is tijd om empathisch, innovatief en duurzaam te werk te gaan.'

Solid biedt werk aan kwetsbare vrouwen in Peru, Indië en Kenia. Inge Overmeer vertelde tijdens de eerste lockdown hoe de sociale onderneming te werk gaat en hoe de pandemie hun activiteiten beïnvloedt. 'De vrouwen in onze handwerkateliers zijn geen anonieme nummertjes. De ateliers zijn gesloten door de coronacrisis, maar door het persoonlijke contact en wederzijdse vertrouwen kunnen we toch een beetje blijven werken.'

Harry Styles, in een jurk, op de cover van Vogue: is dat écht een radicaal statement, of gewoon een popster, een magazine en een luxemerk die aandacht zoeken? Journalist Jesse Brouns denkt er het zijne van.

Wordt er te veel gekopieerd in de mode? Na Balenciaga, stonden de schijnwerpers ook gericht op Louis Vuitton, waar Virgil Abloh wel heel erg naar Walter Van Beirendonck leek te hebben gekeken.

Thebe Magugu won als eerste Afrikaanse ontwerper 's werelds belangrijkste modeprijs voor jong talent, de LVMH Prize. De wereld ligt aan zijn voeten. Toch blijft hij in Johannesburg. "Ik ben echt niet opgegroeid in de brousse. Ik ben opgegroeid met MTV."

In een jaar waarin de traditionele modeweken onder druk werden gezet door de coronacrisis, dook modejournalist Jesse Brouns in de archieven. Hij selecteerde tien iconische défilés: van Martin Margiela tot Vêtements.

Winterse temperaturen of niet: de debardeur kwam, al dan niet met iets eronder, terug in 2020.

Het was ook een jaar waarin afscheid genomen moest worden van grootheden. Zo overleed Kenzo Takada (1939-2020) aan de gevolgen van covid-19. Hij was de eerste Japanse ontwerper in Parijs en de pionier van de modeshow als spektakel.

Kenzo Takada tijdens Paris Fashion Week in 1999 © Getty

Hoe shopte de Belgische vrouw anno 2020? Wat vond ze belangrijk? En wat weet ze eigenlijk over Belgische mode? Knack Weekend onderzocht het in een grote enquête.

Mode is, naast chocolade en bier, het beste reclamebord dat België ooit heeft gehad. Onze designers behoren tot de absolute wereldtop. Onze stoffenexpertise is vaak ongeëvenaard. Daarom, en om nog tal van andere redenen, loont het de moeite om Belgisch te kopen.

Ben je net gestruikeld over bovenstaande titel? Onze excuses. Het lijkt inderdaad alsof we twee willekeurige woorden aan elkaar hebben geplakt. Niets is minder waar: handtassen die rond de nek hangen als een ketting waren - we menen het serieus - een modetrend in 2020.

24 april 2013 was een zwarte dag in de modegeschiedenis: zeven jaar geleden stortte het fabrieksgebouw Rana Plaza in Bangladesh in, met meer dan duizend doden en nog veel meer gewonden tot gevolg. Sara Ceustermans van de Schone Kleren Campagne blikt terug en vooruit.

De debuutcollectie van Raf Simons en Miuccia Prada voor Prada © Prada

Wat er gebeurt er als twee gevierde giganten van de mode een alliantie vormen? Alles welbeschouwd: niet zo heel veel. En eigenlijk was dat goed nieuws.

Coréon Dú (35) is een van de belangrijkste hedendaagse creatieve stemmen uit Afrika. Die stem wil hij gebruiken om meer kansen te creëren voor zwarte modellen en mode-ondernemers. 'Diversiteit wordt nog te vaak als marketing tool gebruikt.'

De Japanse ontwerper Kansai Yamamoto, die in juli overleed aan leukemie, schreef modegeschiedenis met podiumoutfits voor David Bowie. Hij was 76.

In 2020 was seizoen vier van The Crown eindelijk daar. Waar iedereen naar uitkeek? Lady Di! Als stijlicoon is ze vandaag hotter dan ooit: prinses Diana leerde de wereld dat je er even chic kunt uitzien in een joggingbroek, baseballpet en cowboylaarzen als in een prinsessenjurk.

