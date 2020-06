Mode is, naast chocolade en bier, het beste reclamebord dat België ooit heeft gehad. Onze designers behoren tot de absolute wereldtop. Onze stoffenexpertise is vaak ongeëvenaard. Daarom, en om nog tal van andere redenen, loont het de moeite om Belgisch te kopen.

KLEUR BEKENNEN

...

KLEUR BEKENNENZwart, geel en rood zijn onze kleuren, maar in onze kleerkast gaan we nog veel verder.1. Jas met bloemenprint (1798 euro), Dries Van Noten.2. Broek (179 euro), Gigue.3. Mouwloze jas (199 euro), her.4. Oorbellen (155 euro), Souvenirs de Pomme.5. Hemd (179 euro), Julia June.6. Handtas Tempête (prijs op aanvraag), Delvaux.7. Stoffen sandalen (350 euro), Christian Wijnants.EXPERT AAN HET WOORDEdouard Vermeulen van Natan'Wij staan bekend om onze kleurrijke ontwerpen. Veel ontwerpers gaan voor zwart, maar ik koos er sinds het prille begin voor om zowel voor de winter- als de zomercollecties andere tinten te gebruiken. Misschien ook omdat mijn klanten me vertellen dat hun mannen al dat zwart eigenlijk niet zo mooi vinden. We vervingen het door marineblauw, dat ik navy noem. Ik combineer het graag met ivoor, wat voor een frisse toets zorgt, en ik hou ook van mosgroen en oranje, een van onze topkleuren. We willen vooral een verfijnde en persoonlijke toets creëren in de effen stoffen - die ook typisch Belgisch zijn - en in de weinige prints die we aanbieden. Wat heel belangrijk is, is het licht: hoe meer zon, hoe meer kleur we willen dragen.' CECI N'EST PAS BELGESurrealisme is een Belgisch verhaal, ook in de mode.Naast de grote namen in de poëzie, de schilderkunst, de literatuur en de cinema, werden ook in de mode heel wat ontwerpers geïnspireerd door de kunststroming, waarvan het werk Ceci n'est pas une pipe van Magritte exemplarisch is. Ook al blijft mode een toegepaste kunst, ook zij wortelt in deze beweging. In het begin met het modehuis Norine, gesteund door Paul-Gustave Van Hecke en Honorine Deschryver, als promotors van het Belgisch surrealisme, en met René Magritte, afficheontwerper en vriend des huizes die zijn werken in het Brusselse modesalon liet ophangen. Sindsdien zijn de Belgen synoniem voor verrassende mode, vaak vechtend tegen stereotiepe ideeën. Martin Margiela heeft als eerste in de rij voor een omwenteling in de mode gezorgd. De dubbele bodem, zoals in het surrealisme, was nooit ver weg. In 2015 bracht Delvaux een zuiver eerbetoon aan Magritte met een collectie die refereerde aan Magrittes belangrijkste werken. 'Voor zover mogelijk,' zei de schilder, 'zorg ik ervoor dat ik alleen schilderijen maak die het mysterie met de noodzakelijke precisie en betovering tot leven wekken.' Dat geldt ook voor onze ontwerpers. MADE IN BELGIUM'Made in Belgium', je vindt het helaas zelden op een etiket. Toch zijn er nog Belgische merken die in ons land produceren en zelfs een eigen atelier hebben. Juwelenmerk Wouters & Hendrix is er daar een van. In hun atelier in Antwerpen zijn vijftien goudsmeden aan het werk. Wat zijn de voordelen van een Belgisch atelier? Katrin Wouters: 'Voor ons is het altijd een bewuste keuze geweest om de juwelen in België te vervaardigen. In België kunnen we de kwaliteit beter controleren. Door in Antwerpen te blijven, kunnen we de productie op de voet volgen, de materie, het metaal, alle details moeten kloppen. Het is onmogelijk om dezelfde taal te spreken als de juwelen in Azië worden gemaakt. Handwerk is een heel belangrijk aandeel in onze collecties, het maakt ieder juweel uniek. Die toevallige onvolmaaktheden heb je niet als je alles machinaal laat maken. We willen het handwerk in de juwelen blijven voelen en dat gaat beter als we in het atelier zijn. We kunnen snel ingrijpen en kijken hoe we efficiënter kunnen werken. Het fijne aan een atelier in Antwerpen is ook dat we onze klanten snel kunnen helpen. Als ze een halve oorbel verloren hebben, of er is een ongelukje gebeurd, dan kunnen we dat snel herstellen.' Is het financieel haalbaar om hier te produceren? 'Het is haalbaar, maar wel een uitdaging. We staan erop het ambacht te steunen en te beschermen, maar we willen betaalbaar blijven. Je moet natuurlijk goed bekijken hoe je kunt besparen door de productie efficiënter te maken en te optimaliseren. De meerprijs die het produceren in België met zich meebrengt weegt op tegen de kwaliteit die we leveren. Klanten appreciëren de kwaliteit en onze service en hebben nooit echt laten blijken dat die uit balans is.' Hebben jullie het atelier moeten sluiten door de lockdown? 'De productie heeft enkele weken stilgelegen. Het was een zoektocht om veilig te kunnen heropstarten, maar met een kleine bezetting beginnen we onze draai opnieuw te vinden. We hebben een systeem gevonden waarmee onze vijftien goudsmeden veilig en comfortabel kunnen werken, en dat is het belangrijkste.' DE TOEKOMST IS VERZEKERDOnze Belgische modescholen staan internationaal hoog aangeschreven. Een kweekvijver van jong talent. Wij vroegen aan drie recent afgestudeerden wat hun diploma voor hen heeft betekend.Samuel Quertinmont, La Cambre Brussel, 2019 'La Cambre verwacht veel van haar studenten, maar dat maakt de school net zo exceptioneel. De kwaliteit die ze levert is bekend in binnen- en buitenland. Dat heeft zeker deuren geopend. Op dit moment werk ik namelijk aan de pre- collections van Saint-Laurent.' Quinten Mestdagh, Modeacademie Antwerpen 2019 'Vooral de hoge kwaliteit die de school van haar studenten verwacht, opent deuren. Ik merkte tijdens jobinterviews dat men onder de indruk was van de sterke portfolio's. Het is een intense studie waarin je hard moet werken om die hoge eisen te halen, maar het loont. Na mijn studie heb ik stage gelopen bij Balenciaga, waar ze me een job hebben aangeboden op de coutureafdeling. Ik werk momenteel aan hun nieuwe project.' Federica Di Leo, Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen, 2018 'Nadat ik mijn bachelor heb behaald, heb ik een jaar voor een bedrijf in Milaan gewerkt. Daarna ben ik terug naar Antwerpen gegaan om mijn master af te werken, waarna ik direct een job aangeboden kreeg als printdesigner en fabric researcher bij Prada. Dankzij de show op het einde van mijn master heb ik meer zichtbaarheid gekregen, de mails stroomden binnen. Zonder de school had ik nooit zoveel aanvragen en opportuniteiten gehad.' LIEFDE VOOR LINNENHet beste linnen ter wereld vind je in België. En dat is goed nieuws, want 's lands gekreukte trots is zijn oubollige imago helemaal kwijt.Linnen is big in Belgium. Dat hebben we te danken aan de lange voorgeschiedenis, het uitstekende klimaat voor het kweken van vlas en de keuze voor handwerk. 'Omdat we al lang linnen weven, hebben we een grote expertise', vertelde Sarah Popelier, communicatieverantwoordelijke bij Belgische linnenproducent Libeco, al eerder in dit blad. 'Veel Belgische linnenproducenten zijn familiebedrijven, die hun kennis van generatie op generatie doorgeven. In België wordt bovendien nog veel vlas gekweekt, wat de band met de grondstof goed in stand houdt.' De fijne en luchtige stof heeft veel voordelen. Linnen houdt geen warmte vast, neemt snel vocht op en geeft dat ook meteen weer af. Het is tot drie keer sterker dan katoen en ook nog eens duurzaam. Bovendien vallen de typische kreuken van de stof in de smaak bij modehuizen. 'Linnen is een fris en prachtig materiaal met een natuurlijke nonchalance. Op designniveau vraagt linnen niet veel, het materiaal spreekt voor zich', vertelt Marleen Eyckerman, ontwerpster van Améline by Mayerline. 'Voor onze zomercollecties maken wij geregeld gebruik van linnen', vertelt ook Nancy Lefebre, styliste bij Marie Méro. 'Linnen is aangenaam om te dragen, zeker wanneer het warmer wordt. De kleur van een linnen kledingstuk is ook zeer mooi. Wanneer je linnen verft, geeft dat een zachte en natuurlijke look.' TRICOTTOPPERSBelgen zijn dol op tricot. Geen wonder dat het bij veel Belgische merken een onderdeel is van het DNA. Expert aan het woord: Annique Van de Broek, specialist tricot van Terre Bleue 'Tricot komt van het Franse werkwoord tricoter, ofwel breien. Typisch voor de tricotsteek is de aaneenschakeling van kleine v'tjes die je ziet als je een vergrootglas op het breiwerk houdt. Anders dan bij een geweven stof begint je designproces met één draad. Pas als we de steek en de vastheid ervan bepaald hebben, kunnen we aan het ontwerp denken. Er is dus veel technische knowhow voor nodig. Die hebben we gelukkig in België. Vroeger werd er ook hier geproduceerd, in de streek rond Sint-Niklaas, maar die fabrieken zijn zo goed als allemaal verdwenen. De expertise is er wel nog. Voor Terre Bleue is tricot altijd belangrijk geweest. We gaan daar steeds verder in. We maken niet meer alleen de klassieke cardigan of pull, maar ook rokken, broeken, jurken of sinds kort zelfs een hemd van tricot. De mogelijkheden zijn eindeloos. Winter én zomer. Een grof gebreide, oversized cardigan over een zomers jurkje, dat is toch fantastisch? Tricot zal altijd warm, comfortabel en makkelijk te onderhouden zijn, daarom houden Belgen er ook zo van. Het verschil met vroeger is dat ze het nu ook kopen omdat het simpelweg mooi is.' OP DE CATWALKChristian Wijnants is zonder meer de koning van het tricot. Zijn talent voor artisanaal breiwerk leverde hem de International Woolmark Prize 2013, de Andam Award van 2006 en de Swiss Textiles Award 2005 op. Sinds vorig jaar heeft hij naast een complete collectie voor vrouwen ook een breigoedlijn voor mannen. VROUWELIJKE VORMEen uitstekende pasvorm, met respect voor de vrouwelijke vorm, daar staan we om bekend. Ann-Christine Bouckaert, van de derde generatie vrouwen aan het hoofd van Caroline Biss, legt uit waarom. Je claimt vrouwelijkheid als het DNA van je collectie. Waarom?'We zijn begonnen met jurken voor klanten die hielden van een vrouwelijke look. In de jaren tachtig, toen de strijd voor vrijheid en emancipatie volop woedde, gingen we verder op dat elan van vrouwelijkheid, maar dan wel met een eigentijdse inbreng. Wat is belangrijk in een silhouet? 'Alles. De snit, de materialen, de draagbaarheid, het comfort. En dat allemaal tegen een eerlijke prijs. Dat is onze filosofie. Bij elke stap moet het kloppen: als de knopen niet goed genaaid zijn, zal de klant zich er niet prettig in voelen. Zelfs als het stuk verder voor 99 procent perfect gemaakt is, zullen die losse knopen irriteren. We maken onze prototypes in België, de productie gebeurt in onze twee fabrieken in Bulgarije en het breien in Hongkong. We controleren alles van begin tot eind om topkwaliteit te brengen. Wij hechten veel belang aan de snit, het patroon en de materialen, alleen zo krijg je een goede pasvorm. En we bieden verschillende kledingstukken aan, zowel kort als lang, zodat iedereen zijn eigen silhouet kan creëren door de stukken onderling te combineren.' Is de Caroline Biss-vrouw Belgisch? 'Ja, want het product is Belgisch. Tegelijk is ze ook vrij internationaal, want je ziet dat dit type vrouw bijna overal bestaat. Als je kijkt naar de verschillende markten, of het nu om België, Italië of Spanje gaat, zijn het overal dezelfde stukken die het meest worden verkocht. De Caroline Biss-vrouw volgt de mode, maar interpreteert trends op haar eigen manier. Meestal heeft ze een job, maar geen onbeperkt budget, dus wil ze het maximum uit haar garderobe kunnen halen. We voldoen aan deze behoefte. Vooral omdat elk lichaam anders is en we dat respecteren.' EEN GROENE KEUZEVeerle Baert is CEO van Flanders Fashion Design International (FFDI), waaronder de merken Furore, her., Julia June en Amania Mo vallen. Zij stapte vorig jaar in het Close The Loop-traject van Flanders DC om een duurzame strategie uit te stippelen.Waarom ben je in dat traject gestapt? 'Zonder duurzaamheid geen toekomst die menswaardig is. Voor ons is dat onlosmakelijk verbonden met kwaliteit, waardoor onze kleding langer meegaat. Het almaar snellere tempo van de modesector is niet aan ons besteed. Daarnaast is mensgericht werken heel belangrijk. We willen weer respect voor de maakindustrie afdwingen bij de eindconsument. Aan die ene wollen trui die je koopt, hebben zeker veertig mensen meegewerkt: van de schaaphoeder tot de verkoopster. Als je daarover nadenkt, verwacht je dan nog dat diezelfde trui na een half jaar nog maar de helft van de prijs waard is? Is het een druppel op een hete plaat? Misschien, maar dat houdt ons niet tegen. Het is mijn verantwoordelijkheid als mens en als ondernemer. Gelukkig zijn we niet de enigen die een verschil willen maken.' Welke concrete stappen heb je al genomen? 'Onze kapstokken zijn nu gemaakt van gerecycleerde houtpulp en kunststof. De volgende stap is dat we ze na elk seizoen ook weer oppikken bij onze winkeliers. Hetzelfde geldt voor onze catalogi. Mensen nemen graag een catalogus mee naar huis, maar smijten die na een dag gewoon op de papierhoop. Wij hebben daarom aan onze winkeliers gevraagd om een exact aantal door te geven om verspilling te vermijden. Voor Julia June zijn we de catalogi die toch overbleven gaan ophalen en daar hebben we notitieboekjes van laten maken. Dat zijn kleine stappen, maar ze maken een verschil. Op grotere schaal zijn we in het hele bedrijf bewust bezig met onze stoffenkeuze en waar we produceren. Tachtig procent van onze collectie wordt in Europa gemaakt. Omdat Furore een nieuw merk is, konden we daar helemaal onze zin doen. Zo heeft het merk een seizoensloze, never out of stock-collectie, want het moet niet altijd meer en nieuwer zijn. Het is de bedoeling om langzaamaan ook met de andere merken om te schakelen naar een duurzamere aanpak.' Wat zie je als de grootste uitdaging? 'Ik breek me geregeld het hoofd over transport. Waar ligt het evenwicht tussen online en offline shoppen? De consument is op dat vlak verwend: bestelt hij iets, dan verwacht hij dat het er morgen al ligt. Gratis. Dat model is niet alleen onhoudbaar, maar ook onverantwoord. Hoeveel extra bestelwagens sturen we zo op onze al overvolle wegen? Bij Furore hebben we daarom de gratis retour afgeschaft. Iedereen zal zich moeten aanpassen. Tien dingen bestellen om er dan, in het beste geval, één uit te kiezen, dat kan niet meer.' HELP EEN HANDJEBelgIë heeft een boeiende creatieve industrie, die het de laatste maanden moeilijk heeft. Daarom start Flanders DC een campagne om onze creatieve bedrijven en ondernemers een handje te helpen en mensen aan te zetten om Belgisch te kopen. Dat 'handje' mag je letterlijk nemen: kleur, besticker of verf je hand en deel een foto via sociale media met de hashtag #IkKoopBelgisch. Vanaf 10 juni kun je op de website van Ik Koop Belgisch naar hartenlust snuffelen tussen al dat moois. ikkoopbelgisch.beZWARTKIJKERHet is de kleur van de rouw, maar ook van elegantie. Van de goths, maar evenzeer van de Belgen. Ann Demeulemeester maakte er haar handelsmerk van, maar ook het werk van ontwerpers als Haider Ackermann en Olivier 'de gotische prins' Theyskens kleurt geregeld donker. BELGIUM'S FINESTZe halen de voorpagina's van de wereldpers en zetten vanuit de coulissen ons land op de wereldkaart. Onze designers en mode-professionals behoren tot de absolute wereldtop. Sommigen al jaren, anderen timmeren hard aan de weg. Wij tonen er tien, ook al is kiezen verliezen.