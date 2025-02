Sweets for my sweet: 14 zoete recepten

Valentijn valt dan misschien niet bij iedereen in de smaak, met deze zoete recepten verover je sowieso harten. Brownies, kaastaart, dadelkoekjes, rijstpap of toch een echte torta d’amore: veertien verwennerijen voor je lief of jezelf.

Gemengde gevoelens bij valentijn? Neem nog een koekje. Want zelfs als je niet gewonnen bent voor deze officieuze feestdag is een chocoladecake, cinnamon roll of lemon cookie geen verloren moeite – ook zelfliefde gaat immers door de maag. Kies uit veertien recepten voor een zoete start van het weekend.

Lees ook: Patissiers Joost Arijs en Anna Le Saux over het gebak van morgen: ‘We keren terug naar de essentie, zonder al die extra bazaar’

Treat yourself: 14 zoete recepten

1. Chocoladekoekjes met beurre noisette van Anna Jones

Deze koekjes zijn de trots van de vegetarische chef Anna Jones: zacht vanbinnen, krokant vanbuiten, met een dubbele dosis chocolade dan nog. De kans is klein, maar mocht je toch deeg overhebben, kun je het invriezen voor later. Je kunt de beurre noisette (door het bruinen krijgt de boter een ‘nootachtige’ smaak) eveneens maken met een plantaardig alternatief.

Naar het recept

2. Mont blanc-taartjes van Elizabeth David

De vrouw van Italo-Amerikaans designer Alexander Girard (bekend van de Wooden Dolls van Vitra) markeerde dit Mont Blanc-taartje in het boek Italian Food van Britse kookschrijver Elizabeth David. Deze bergketen van meringues was dus vast het dessert dat Susan het vaakst op tafel zette ten huize Girard.

Naar het recept

3. Palestijnse kwarktaart met labneh, geroosterde abrikozen, honing en kardemom

Kwarktaart wordt in Palestina traditioneel niet gegeten, maar wel alle ingrediënten, bijvoorbeeld de labneh en het filodeeg, de noten en het oranjebloesemwater. De labneh maak je makkelijk zelf. Doe het wel een dag vooraf. Je kunt gerust variëren met het fruit, de noten en andere bestanddelen.

Naar het recept

4. Rijstpap met gezouten karamel

Rijstpap oer-Vlaams? De lokale lekkernij komt eigenlijk uit Bagdad en reisde wellicht via Marokko naar Spanje. Zo migreerde de klassieker tijdens de zestiende eeuw naar de Zuidelijke Nederlanden. In dit recept krijgt het dessert een lekker laagje gezouten karamel.

Naar het recept

5. Citroenroomtaart met zeezout van Alison Roman

Met dit taartje toont Alison Roman dat citroen en meringue geen onafscheidelijk duo is. In tegendeel: ze vindt meringues (‘rauw eiwit met suiker’) schromelijk overschat en vindt citroen met grof zeezout en room een veel betere combinatie. Deze taart kun je liefst vier dagen vooraf maken en bewaren in de koelkast.

Naar het recept

6. Lemon meringue cookies

Foodblogger Dorothy Porker is het daar niet mee eens en is dol op de lemon-meringue-combinatie. Maar omdat ze taartbodems maken eng vindt en ‘curd’ te veel gedoe, maakt ze al jaren een deconstructed lemon meringue pie, in de vorm van cupcakes, cake en deze lemon meringue cookies. Net zo lekker.

Naar het recept

7. Baskische kaastaart

Tarta de queso, of gazta tarta in het Baskisch, is typisch voor kuststad San Sebastian. De kaastaart gaat ook onder de Engelse benaming ‘Burnt Basque Cheesecake’ omdat de bovenkant donkerbruin gebakken wordt. Het recept is niet te omslachtig, de binnenkant zijdezacht en nét zoet genoeg. Wil je er echt voor gaan, serveer ze dan met een bosvruchtencoulis of koekjescrumble.

Naar het recept

8. Chocoladetaart van Charles en Ray Eames

Ray Eames was gek op chocolade, als dessert of als snack, in de vorm van koekjes, cake of gewoon als snoep. Wanneer je het Eames House in Los Angeles bezoekt, kun je het kookboek Vienna Cooking van O. en A. Hess zien liggen. Het boek bevat tal van recepten waarop Charles en Ray zich voor hun etentjes baseerden. Dit recept voor Weense Schokoladentorte is erin gemarkeerd met een handgeschreven notitie van Ray.

Naar het recept

9. Budino van zia Teresa

Budino (letterlijk ‘pudding’) is een Italiaanse dolce, vergelijkbaar met custard. Het is een van de recepten uit ‘The Missoni Family Cookbook’, de telgen van de modefamilie kregen het zoete dessert steevast voorgeschoteld op de verjaardag van zia Teresa in Sardinië.

Naar het recept

10. Canelés de Bordeaux

Dit Franse gebakje – een specialiteit in de regio rond Bordeaux – wordt traditioneel in koperen vormpjes gebakken. Voor ze de eerste keer worden gebruikt, worden deze ‘ingebrand’ met olie om ze een soort natuurlijke antiaanbaklaag te geven. De smeuïge binnenkant van een canelé zit onder een donker gekaramelliseerd korstje.

Naar het recept

11. Vegan cheesecake brownies

Brownie én cheesecake: het beste van twee werelden in een heerlijk dessert. Voor deze variant uit het vegan bakboek van Marieke Wyns van Chez Mariette gebruik je enkel plantaardige ingrediënten. Deze brownie moet enkele uren tot een nacht opstijven, maak hem dus ruim van tevoren klaar.

Naar het recept

12. Dadelkoekjes van Zahia Belkhiri

Zahia Belkhiri sloot vorig jaar haar Mechelse restaurant, maar van haar dadelkoekjes kun je tot in het oneindige blijven genieten dankzij dit recept. Niet zo tuk op dadels? Verwerk er dan stukjes walnoten of amandelen in.

Naar het recept

13. Vegan cinnamon rolls met pompoen en sinaasappelglazuur

Eveline van Vegamuze kwam in haar zoektocht naar het meest fluffy deeg uit bij de ‘tangzhong’-methode uit de Aziatische keuken. Het klinkt ingewikkelder dan het is en maakt je deeg superluchtig. De pompoen geeft ze niet alleen meer smaak, hij zorgt er ook voor dat je rolls minder snel uitdrogen.

Naar het recept

14. Torta d’amore dolce

Big Mamma’s Cucina Popolare is het kookboek van trattoriaketen Big Mamma, die sinds vorig jaar ook Barracuda in Brussel uitbaat. Ze voorzagen klassieke Italiaanse recepten, zoals deze zoete Napolitaanse bruidstaart, van een eigentijdse twist. Reken zes uur extra voor het opstijven in de koelkast.

Naar het recept

