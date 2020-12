Als stijlicoon is ze vandaag hotter dan ooit: prinses Diana leerde de wereld dat je er even chic kunt uitzien in een joggingbroek, baseballpet en cowboylaarzen als in een prinsessenjurk.

Nu ze haar intrede heeft gedaan in Netflix-serie The Crown, vertolkt door Emma Corrin, is het alle hens aan dek. Het najaar staat in het teken van prinses Diana: haar leven, haar dood, haar drama's, haar kroost - en, vanzelfsprekend, haar kleerkast.

Nu ze haar intrede heeft gedaan in Netflix-serie The Crown, vertolkt door Emma Corrin, is het alle hens aan dek. Het najaar staat in het teken van prinses Diana: haar leven, haar dood, haar drama's, haar kroost - en, vanzelfsprekend, haar kleerkast. Vorige maand al sierde Corrin-als-Diana de cover van de Britse Vogue, in een baljurk van Oscar de la Renta, met een nostalgische eightiesflou. De Belgische vintage webshop Le Freddie organiseerde een hommage aan Lady Di, met bijbehorende fotoshoot in een geïmproviseerd, herfstig Balmoral. En de Dianamanie blijft nog even duren. Er komt een documentaire naar aanleiding van de 25ste verjaardag van haar dood, een Netflix-verfilming van de door Covid uitgestelde musical Diana, en een Hollywoodfilm, Spencer, met Kristen Stewart in de hoofdrol. ' She was gangsta with her clothes', zei Rihanna over prinses Diana. 'Elke look klopte.' Was Di écht zo'n ' gangsta'? Niet op het eerste gezicht. De officiële Diana kon er behoorlijk duf uitzien. Bewijs: de maar liefst 140 foto's met haar 'beste looks' op de website van het Amerikaanse magazine Harper's Bazaar. De voormalige kleuterjuf was in veel opzichten een prinses volgens het boekje, in ouderwetse galajurken en stijve mantelpakjes van ontwerpers als Catherine Walker, Bruce Oldfield, Bellville Sassoon of David en Elizabeth Emanuel, die haar assepoesterwaardige trouwjurk maakten. Ze droeg vaak rare hoeden, zoals dat van een prinses blijkbaar wordt verwacht (nog altijd), strikjes en geriatrische bloemenprints. Na de breuk met prins Charles kreeg ze meer zelfvertrouwen. Zie de schouderloze revenge dress, die ze in juli 1994 droeg naar een feestje op de dag dat Charles op de BBC voor het eerst zijn affaire met Camilla Parker Bowles toegaf. De sexy zwarte jurk van Christina Stambolian hing al drie jaar in haar kleerkast, maar Diana had ze nooit eerder durven dragen. ' This Diana Bad Bitch moment blew me away', vertrouwde Rihanna toe aan Vogue.Maar er was dus nog een andere, minder opgetutte Lady Di. Niet Diana-met-tiara, tijdens haar officiële werkactiviteiten, maar de Diana-buiten-de kantooruren. Al was ze natuurlijk nooit helemaal off-duty: er zat altijd wel een paparazzo verscholen achter het struikgewas of een lantaarnpaal. De foto's uit de roddelbladen van de late eighties en de vroege nineties, een periode waarin nog geen sprake was van mobiele telefoons, laat staan Instagram, hebben een gigantisch streetstylegehalte. Op één foto draagt ze een baseballcap met een afbeelding van een kroon (het wapenschild van de Royal Canadian Mounted Police), in plaats van een échte kroon. Ze draagt er een wit joggingpak bij, een donkergroene herenjas in tweed, en bruine cowboylaarzen met een discrete luipaardprint. Diana in vrijetijdsmodus, dat zijn roze Chuck Taylors, een baseballcap met Sony-logo, een oversized sweatshirt met reclame voor Virgin Atlantic. Ze wordt gespot in een sweatshirt met Harvard-logo over een minibikershort van Nike, witte Reebok-sokken en dito sneakers.Diana weet meestal dat ze gefotografeerd wordt. Ze poseert, kijkt recht in de camera. Precies zoals influencers tijdens een doorsnee modeweek, pre-pandemie. Ze is niet verlegen. Ze speelt met de fotografen, communiceert via haar kleren. Een beetje zoals Melania Trump met haar I REALLY DON'T CARE DO U?-parka van Zara. Ze was misschien de eerste celebrity die leerde te spreken met haar garderobe, met de hoger vermelde revenge dress als historisch hoogtepunt. Al maakte ontwerpster Katharine Hamnett in dezelfde periode furore met haar politieke sloganshirts (zoals CHOOSE LIFE, gedragen door George Michael in de video bij Wake Me Up Before You Go-go). Moeten we de prinses zien als het summum van goede smaak, anno 1989? Nee. ' Princess Diana was dazzling,' schreef Alexandra Shulman in de Daily Mail, ' but it's nonsense to claim she was a fashion inspiration.' En toch heeft ze recent nogal wat ontwerpers geïnspireerd, van Martine Rose tot Virgil Abloh, die zijn zomercollectie van 2018 wijdde aan de Lady Di van de paparazzifoto's. De collectie kreeg de naam Natural Woman en op de uitnodiging stond een archieffoto van de prinses in groen badpak, op de springplank van een duur jacht. Dit najaar duikt ze op in de collecties van het preppy Amerikaanse label Rowing Blazers, met onder meer nieuwe versies van twee truien uit haar garderobe. Ten eerste: een trui met schapen, oorspronkelijk gemaakt door het breigoedmerk Warm & Wonderful van Sally Muir en Joanna Osborne in 1979. Diana droeg de trui voor het eerst in het openbaar naar een polowedstrijd in 1981. Ten tweede: een schattige roze noveltytrui uit het midden van de eighties, uit de archieven van Gyles & George. ' I'm a luxury...' staat er op de voorkant, en op de achterkant: ' Few can afford'.Je vindt het vestimentaire erfgoed van prinses Diana ook gewoon in de winkelstraat: ' Princess Di's most minimal outfits can basically be bought at Arket, Cos and H&M', titelde Who Wbat Wear enige tijd geleden. En dan zijn er nog de honderden tweedehandswinkels, waar een nineties-outfit in Diana's sjofele-maar-toch-chique stijl gewoon voor het grijpen ligt. Als Lady Di ons iets heeft geleerd, dan wel het volgende: niet wat je draagt is belangrijk, maar hoe je het draagt - en soms ook wanneer.