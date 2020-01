Ben je net gestruikeld over bovenstaande titel? Onze excuses. Het lijkt inderdaad alsof we twee willekeurige woorden aan elkaar hebben geplakt. Niets is minder waar: handtassen die rond de nek hangen als een ketting zijn - we menen het serieus - een modetrend.

Wat bengelt er aan die frêle nekjes? Wat voor uit de kluiten gewassen juweel spot ons oog? Als een zak met gouden duiten op de borstkast van een vervaarlijke piraat slingert er heden ten dage een handtasketting rond de hals van menig stijlicoon. Net zoals de fanny pack lijkt dit soort handtas geïnspireerd door de foute reislooks van je nonkel en tante op Nijlcruise. Handig om je geld en paspoort op je borstkast te dragen, toch? Verschillende luxemerken vonden dit een puik idee en brachten al een halskettinghandtas op de markt. Jacquemus lijkt het startschot te hebben gegeven, maar ook Gucci en Burberry sprongen op de kar en produceerden minihandtassen aan een koord of ketting. Eerder zagen we enkele trends die we kunnen categoriseren als voorlopers van de halskettinghandtas. Zo was daar plots het gsm-koord: een hoesje met koord, zodat je je gsm handsfree kunt rondzeulen. Een gekend principe, afgekeken van de brilketting. Dankzij een gsm-koord laat je na het bellen of sms'en als de wiedeweerga je gsm los, zonder dat die ooit de grond zal raken (tenzij het koord breekt, maar hey #yolo). Rond diezelfde tijd dook ook de microhandtas op. Een accessoire dat eruitziet alsof Alice in Wonderland aan een groeipaddestoel heeft geknabbeld en rondloopt met een poppentasje. Schattig, maar compleet nutteloos. De minuscule handtas draag je in je hand of rond je schouder en heeft net genoeg plaats voor een lippenbalsem. Een halskettinghandtas is dus het logische vervolg op deze twee accessoires. Nu ja, logisch. De handtasketting roept toch enkele prangende vragen op. Waar stop je je telefoon? Of hangt die al aan een gsm-koord? Hoe vaak blijf je ermee aan een deurklink haken? Hoeveel andere handtassen sleur je nog mee om écht spullen in op te bergen? Krijg je de striemen in je nek gemakkelijk weggemasseerd 's avonds? Hoe vaak speel je vals en draag je de handtasketting stiekem toch als heuptas? Is dit een passief agressieve boodschap aan vrienden die constant spullen in jouw handtas willen proppen? Moet je drie keer per dag een pilletje nemen en is dit de enige manier om eraan te denken? Was de halskettinghandtas zo duur dat je hem als een kroonjuweel rond je nek wil dragen? Hoe vaak is je tas al in een plas beland terwijl je voorover bukt om je schoenveters te binden? Naast vele vragen toch ook nog een waarschuwing: wees alsjeblieft voorzichtig. Denk aan danseres Isadora Duncan, die de dood werd ingejaagd toen haar sjaal bleef steken tussen een autodeur. We zouden niet willen dat de term fashion victim ook hier een letterlijke betekenis krijgt.