‘Mijn interieur bouw ik op zoals mijn collecties, als een patchwork’: binnenkijken bij de vrouw die van modelabel Ganni een wereldsucces maakte

Wie bij Scandinavisch design denkt aan strak minimalisme heeft gelijk. En dan is er Ganni, het flamboyante Deense kledingmerk dat de wereld overtuigde dat Scandinavië ook zot kan doen. Wij gingen op bezoek in de kleurrijke woonst van Ditte Reffstrup, creatief directeur van het succesmerk.

‘Mijn interieur bouw ik op zoals mijn collecties: als een patchwork. Een mix en match van kleuren, texturen, dessins en stoffen.’ Aan het woord is Ditte Reffstrup (46), creatief directeur van het populaire Deense modemerk Ganni. Daarvan blijkt geen woord gelogen. Kleur, plezier en kunst – de drie basisprincipes van de Ganni-esthetiek – vind je ook bij hen thuis terug. Ditte woont met haar man Nicolaj (50) en hun drie kinderen Betty Lou (16), Jens Otto (13) en Rita Sophie (8) in een vrijstaand huis in Østerbro, de meest gegeerde woonwijk in Kopenhagen met veel groen en hippe adresjes.

Het tweeluik Dead Flowers is van fotograaf Casper Sejersen. Het kunstwerk achter de deur is het blad van een oude tafel van een bevriend kunstenaar. © Enok Holsegård

‘Ons huis is ontworpen door Vilhelm Dahlerup, de architect die ook het Koninklijke Theater, het Statens- en het Glyptotek-museum ontwierp. We waren op slag verliefd op het karakter van de woning, de grote ramen en artisanale elementen zoals glazen deuren en lambrisering. Vanaf het moment dat we binnenstapten, voelde het goed. Met drie kinderen en altijd vrienden over de vloer was het noodzakelijk om veel verschillende ruimtes te hebben. Dit huis biedt met vierhonderd vierkante meter voldoende plaats.’

Luide landing

Na de coup de foudre kwam de realiteit. Het charmante huis in hun lievelingswijk had een stevige opknapbeurt nodig. ‘Nicolaj en ik hadden tot dan toe altijd gehuurd en nog nooit verbouwd. Je beseft pas hoeveel beslissingen je moet nemen als je er middenin zit. Voor de werken begonnen, gaven we nog een huisfeest tijdens Copenhagen Fashion Week, met James Murphy van LCD Soundsystem als dj. Na die luide landing in de wijk bleven we verder low key’, lacht Ditte.

Het bureau werd ontworpen door Stamuli. Het vintage daybed is bekleed met stof van mid-century designer Josef Frank. De schommelstoel is van Muller Van Severen. © Enok Holsegård

Het werd een grondige verbouwing, maar met respect voor de authentieke elementen en originele sfeer. Daarom werden er geen muren gesloopt om grotere ruimtes te maken. Ze vervingen wel alle vloeren, er kwam een nieuwe trap en een uitbreiding achter aan het huis. De renovatie duurde anderhalf jaar en onderweg liepen er honderden dingen mis, vertelt Ditte. ‘Maar als we erop terugkijken, was dat het allemaal waard. We trokken erin net voor de lockdown. Een unieke periode waarin we nóg verliefder werden op het huis. We hebben er toen zelfs een campagne geshoot.’

Beyoncé is fan

Binnen een paar weken showt Ganni voor de tweede keer de nieuwe collectie tijdens de Parijse modeweek, na het succesvolle debuut in september vorig jaar. Het merk noemde de overstap van Copenhagen Fashion Week naar Parijs toen ‘een logische evolutie en een nieuwe stap in de internationale groei’. Ganni werd in 2000 opgericht door de Deense galerist Frans Truelson als een klein merk van kasjmieren truien. De cultstatus en het commerciële succes kwamen pas toen Nicolaj en Ditte het merk in 2009 overnamen.

Ditte – voormalige fashion buyer voor high-end boetieks – werd creatief directeur en ging met haar kleurrijke, opvallende designs lijnrecht in tegen de toen zo populaire Scandinavische esthetiek van neutrale kleuren en sobere snits. Nicolaj had een businessverleden in techstart-ups en werd CEO. Ze transformeerden Ganni tot trendmerk met een grote focus op duurzaamheid, al noemen ze het zelf liever ‘verantwoordelijkheid’. Met zevenhonderd verkooppunten, zeventig eigen winkels en talloze celebrity-fans – van Beyoncé tot Bella Hadid – is Ganni misschien wel het belangrijkste Deense modemerk. In 2017 verkocht het echtpaar een meerderheidsaandeel aan het investeringsfonds L Catterton, dat deels in handen is van LVMH.

Een kast in Franse bistrostijl werd gecombineerd met inox elementen. De bovenkast in glas en staal is een ontwerp van Zweeds architect Emanuele Stamuli. Hij werkt voor Ganni, maar ook voor Prada en Acne. © Enok Holsegård

In het jaar na die deal kochten ze dit huis. ‘Een mijlpaal voor ons’, zegt Ditte. ‘Jarenlang lag onze focus bij Ganni. Een huis kopen had voor ons geen prioriteit. Maar eenmaal we dit huis hadden, kreeg ik veel inspiratie om onze eigen cocon te maken. Ons huis is een verlengstuk van wat ik doe bij Ganni. En vice versa, want ons interieur inspireert mijn modewerk. In mijn collecties, maar ook in mijn persoonlijke garderobe en onze woning gaat het om contrast en persoonlijkheid. Wat ik maak, is eclectisch en onverwacht, maar voelt altijd harmonieus.’

Scandi met kleur

Zeggen dat Reffstrup niet houdt van minimalisme is een understatement. Waar je ook kijkt, overal is er iets te zien. Kunstwerken, vintage trouvailles en memorabilia die herinneren aan de artistieke samenwerkingen die Ganni deed met onder meer Ana Kraš. ‘Ik verzamel vazen en keramiek en schuim rommelmarkten af op zoek naar de ultieme vintage vondst. Het is veel en er komt altijd meer bij, maar ik hou ervan. Voor mij vertellen al die objecten een verhaal’, vertelt Ditte. ‘Zoals elke Deen groeide ik op met Scandinavisch design. Ik heb daar veel waardering en respect voor, maar het past niet bij mijn persoonlijke stijl. Dat was ook de reden waarom ik Ganni startte: ik wilde tonen dat er ook een kleurrijke kant zit aan Scandinavische mode.’

De Sax-wandlampjes zijn van Le Klint, de vintage patchwork quilt komt uit Amerika. De dominante kleuren in huis zijn blauw en roze – veelal van het Britse verfmerk Farrow & Ball. © Enok Holsegård

Hoe belangrijk esthetiek ook is voor Ditte, het huis moest vooral een leefbare plek zijn. Daarom dacht ze niet alleen na over mooie kleurschema’s en de juiste vintage stukken, maar ook over hoe ze er als gezin zo aangenaam mogelijk konden leven.

‘We hebben een huis gemaakt om in te wonen. Kinderen brengen chaos, speelgoed en rommel met zich mee. In plaats van me eraan te storen, omarm ik dat. Hun dynamiek geeft ons huis energie en warmte. De kelder is hun domein, met een grote multifunctionele ruimte waar ze rondhangen met hun vrienden om te pingpongen, dansen en voetballen. Het gaat erom een evenwicht te vinden tussen je persoonlijke stijl en de dagelijkse realiteit van het gezinsleven. Ons huis evolueert mee met ons leven. Nu de kinderen ouder worden, hebben ze andere dingen nodig, waardoor ook het huis verandert. Dat vind ik er juist zo boeiend aan. Dit zal voor altijd ons gezinshuis zijn.’

© Enok Holsegård

