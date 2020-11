Winterse temperaturen of niet: de debardeur is, al dan niet met iets eronder, terug.

Je zou verwachten dat de debardeur zijn moment de gloire in april zou krijgen . Of in september, wanneer het nog warm is én we de hele zomer hebben gehad om onze bicepsen en tricepsen te trainen. Nee dus. Miuccia Prada stuurde midden januari jongens en meisjes in mouwloze truitjes over de catwalk - met tengere, bleke, erg blote armen. Wie goed oplette, zag de debardeur tijdens de mannenmodeweken voor najaar 2020 overal, van Givenchy tot Thom Browne. Een maand later, tijdens de damesshows: idem dito. Waarom? Er is het gebruikelijke excuus: dat in de mode alles altijd terugkomt. Ook dingen waarvan iedereen overtuigd was dat ze nooit zouden terugkomen, wegens gewoon té lelijk. Mom jeans, dad shoes, de jaren 70 en 90, Crocs, nektapijt. Maar dat de debardeur vandaag een glansrol krijgt, maakt misschien ook deel uit van een breder fenomeen: de terugkeer van een formelere look die vooral in de mannenmode al een paar seizoenen bezig is. Noem het een reactie tegen streetwear. Een - geforceerde - comeback die niet honderd procent succesvol is gebleken. Want, trendy of niet, het maatpak is niet meteen de meest ideale thuiswerkoutfit en andere gelegenheden om er een te dragen zijn op dit moment dungezaaid. De debardeur daarentegen is (met iets eronder, eventueel zelfs een das) bijna net zo formeel als een pak en dus perfect voor de Zoom-meeting. Comfortabel, maar minder slordig dan een slobbertrui of sweatshirt. De meest trendy versies, zoals die van Prada, hebben een slim fit.Het mouwloze truitje deed meer dan honderd jaar geleden haar intrede. Volgens modehistorici gaf de Britse koning Edward VII het voorbeeld: de latere Duke of Windsor ging jagen in een truitje zonder mouwen. Dat gaf bewegingsvrijheid. Vanaf de jaren dertig werd de debardeur veel gezien op het golfterrein, en niet veel later werd het wollen topje een vast onderdeel van het cricketuniform. Maar tegenwoordig associëren we de debardeur misschien meer met de jaren zeventig: in felrood of lichtblauw, van acryl, of met Schotse argyle-strepen. Eventueel gedragen over een strak rolkraagtruitje. Of met de eighties. In Ferris Bueller's Day Off, uit 1986, een van de archetypische films van dat decennium, droeg Matthew Broderick als Bueller een zwart en bruin gilet met knoopjes. Later volgden onder anderen Carlton Banks in The Fresh Prince of Bel-Air, Cher Horowitz in Clueless, en Chandler Bing in Friends. Om nog te zwijgen van prinses Diana. De debardeur is nooit echt cool geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld het witte T-shirt of de Levi's 501, items waarvan de status nooit lijkt te veranderen. Een truitje dat eerder voor Bill Gates is bedoeld dan voor Steve Jobs. Die sowieso alleen zwarte turtlenecks droeg. Een truitje voor nerds. Maar kijk: Friends, misschien wel de meest nerdy televisieserie aller tijden, is in 2020 nog altijd een van de meest succesvolle. Net zoals Gucci onder leiding van ontwerper Alessandro Michele tegelijk het meest nerdy en het meest succesvolle merk in de luxesector werd. Fast forward naar 2020: Tyler, The Creator, rapper en modeplaatje, werd dit jaar verschillende keren in debardeur gefotografeerd, nu eens met luipaardvlekken, dan weer met bloemen. The Wall Street Journal noemde hem onlangs contemporary culture's most prominent sweater-vest role model. En om nog een andere afgod van het financiële wereldje te noemen: Harry Styles heeft er een met schaapjes. En nu is er dus Prada. Of Marc Jacobs, die in zijn nieuwe, toegankelijke lijn Heaven exemplaren heeft met madeliefjes en zonnebloemen, respectievelijk de Crazy Daisy en Techno Floral vests (Bella Hadid droeg er een in september). Noah heeft een luipaardprint en Aimé Leon Dore een Fair Isle-dessin. Met knopen, zoals Ferris Bueller destijds. Specifiek voor vrouwen zijn er exemplaren in de collecties van Ganni, Lacoste, en de recente capsulecollectie van zangeres Clara Luciani voor Sandro, naast eerder klassieke herinterpretaties bij Cos en Arket. Blijft nog de vraag of een debardeur in december onnozel is. Nee. 'Onnozel' behoort tot het DNA van de mode. Taylor Swift droeg afgelopen zomer een dikke wollen cardigan. De wereld staat nu eenmaal op zijn kop.