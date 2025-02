Hoepelrok, harembroek of hotpants? 12 modevoorspellingen voor voorjaar ’25

Kleuren, prints, looks, eyecatchers: dit zijn de twaalf belangrijkste trends die onze chef mode spotte op de voorbije lente-zomerdefilés 2025.

Parka party

Onverwachts het populairste kledingstuk van het seizoen: de parka. Op minstens de helft van alle catwalks kwamen we de jas tegen, vaak in een felle kleur en gecombineerd met een avondjurk vol glitters en pailletten. Kijk naar Prada, Coperni en Burberry voor inspiratie.

Bloter dan ooit

Dit is het seizoen van het middenrif en de navel, want de bandeautop neemt het deze zomer over van de croptop. Maar het wordt niet de zoveelste nillies-comeback. De bandeau mag dan kort en klein zijn gebleven, hij wordt nu klassiek en soms zelfs zakelijk gestyled.

Boterzacht

Nat Belgisch zomerweer klaart in één keer op met een vleug botergeel. Bij de meeste modehuizen werd de kleur ton sur ton gedragen, wat frisse en uitgepuurde silhouetten opleverde.

Eentje is geentje

Twee is beter dan één – althans volgens merken als Louis Vuitton, Fendi en Bottega Veneta, die deze lente accessoires dubbel zo hard pushen. In economisch onzekere tijden zijn handtassen een betrouwbare inkomstenbron, en dat was op de catwalk duidelijk te zien: niet zelden werden ze per twee gedragen.

Sloganesk

Is het een nieuwe trend? Absoluut niet. Maar het slogan- of logo-T-shirt is nu eenmaal een klassieker die we om de paar jaar weer op de catwalk zien opduiken.

Powerdressing

Powerdressing en de jaren tachtig zijn onlosmakelijk verbonden: denk aan Melanie Griffith in Working Girl en een jonge Hillary Clinton of Margaret Thatcher in hoekige pakken. Vandaag krijgt het silhouet een update bij onder meer Saint Laurent, Emporio Armani en Marie Adam-Leenaerdt, waar brede schouders en strakke tailoring opnieuw de toon zetten.

Kort maar krachtig

Kort, korter, kortst. De geen-broek-look blijft het modebeeld domineren, met dank aan de hotpants van Chanel, Max Mara, Gucci en Dior.

Afstrepen

Strepen waren net als vorig seizoen goed vertegenwoordigd op de catwalk. Nieuw is dat de grote modehuizen ze naar hartenlust mixten tot gelaagde en speelse looks.

Couleur café

Van mokka over kastanje en basterdsuiker tot tabak, nooit eerder was er zo veel keuze in tinten bruin. Bij voorkeur als full look, inclusief accessoires.

Transparantie

Het glazen muiltje is Assepoester ontgroeid en kreeg een hedendaagse update bij onder meer Victoria Beckham en Rabanne.

Hoepel op

Groter dan groot was een thema dit seizoen, waarbij vooral de hoepelrok indruk maakte. De 21ste-eeuwse versie beperkt het lichaam niet langer, maar voegt structuur toe aan een assertief silhouet. Ook geschikt voor overdag, gecombineerd met sneakers.

Gepamperd

‘Stop! Hammer Time.’ Die befaamde zin uit U Can’t Touch This zette begin jaren 90 niet alleen MC Hammer op de kaart, maar ook de harem- of kakbroek. Dit seizoen maakt het kledingstuk met laaghangend kruis een comeback, zij het in een meer verfijnde uitvoering: losser, eleganter en in luxueuzere materialen.

