Wordt er te veel gekopieerd in de mode? Na Balenciaga vorige week, staan de schijnwerpers vandaag gericht op Louis Vuitton, waar Virgil Abloh wel heel erg naar Walter Van Beirendonck leek te hebben gekeken.

I HATE FASHION COPYCATS: het stond prominent op een outfit die Walter Van Beirendonck in januari over de catwalk stuurde.Gisteren was de Belgische ontwerper zélf het slachtoffer van een van de grootste copycats in de mode -- Virgil Abloh, creatief leider van de mannencollecties van Louis Vuitton.Vuitton showde gisteren zijn zomercollectie voor 2021 (titel: Message in a Bottle) in Shanghai en dat was om allerlei redenen een belangrijk modemoment. Het was het eerste grote modespektakel mét publiek sinds maart. Vuitton sloeg voor het eerst de modeweek van Parijs over en trok in plaats daarvan rechtstreeks naar China, de belangrijkste markt van het merk.Virgil Abloh kondigde voor de gelegenheid een koerswijziging aan: hij zou voor Vuitton niet langer elk seizoen een volledig nieuwe collectie presenteren, maar ook oudere stukken recycleren. De collectie bevatte ook opvallend veel gerecycleerd materiaal. Concreet: de collectie bestond uit 30 looks uit nieuw materiaal, 25 looks van gerecycleerd materiaal, en 25 looks uit eerdere collecties, 'hertoond en herinnerd', aldus het perscommuniqué. Maar Abloh recycleerde dus ook ontwerpen van Van Beirendonck, in het bijzonder de jassen met ingewerkte 3D-poppen uit de collectie Woest van winter 2016-17 en de asymmetrische brillen uit de collectie Sun And Moon van winter 2018-19.'Kopiëren is van alle tijden', reageert Van Beirendonck. 'Dat is zelfs normaal. Maar niet op deze manier. Dat je op dat niveau, met die teams, die budgetten, die mogelijkheden, zoiets durft doen, vind ik choquerend. Dat komt wel aan.''Het is wel heel duidelijk dat Virgil Abloh geen ontwerper is. Hij heeft geen taal, geen visie. Hij kan dat niet en dat is pijnlijk. Ik begrijp niet dat een huis als Louis Vuitton daaraan meewerkt. Een paar seizoenen geleden heeft hij nog stukken van Craig Green gekopieerd. We hebben daar toen nog over gepraat. Hij was er niet goed van. In dit geval gaat het eigenlijk nog verder. Ik heb al die jaren met veel geduld een signatuur opgebouwd, iets van mij. Dat ben ik. En dat neemt hij en maakt er een kopie van. Je kunt dingen herinterpreteren, ze op een andere manier brengen. Maar dat het zò letterlijk is, maakt het gênant en flauw.''Abloh krijgt heel veel geld. Hij is degene die casht. En er zit niks van schroom achter. Ik begrijp dat niet.' (Op een vraag om commentaar van Louis Vuitton werd niet onmiddellijk gereageerd: we kregen een link naar het persdossier met het nieuwe manifesto van Abloh, 'wat heel goed zijn visie duidt.')Van Beirendonck wijst op een andere recente kopie van zijn werk, een beha met zijn Puk Puk cartoon uit de nineties en de slogan Miss The Future (in plaats van Kiss The Future). Te koop voor 7 euro op Ali-express, de site van de Chinese internetgigant Alibaba. 'Dat is ook plagiaat, maar het is minder abnormaal. Van fast fashion verwacht je dat gedrag, dat is sinds jaar en dag hun manier van werken.'De 3 procent regelAbloh heeft al langer een reputatie als het over plagiaat gaat. In januari vorig jaar leek een met graffiti versierde gele outfit uit de collectie van zijn label Off/White heel erg op een ontwerp van het obscure Duitse label Colrs. Een stoel uit Ablohs collectie voor IKEA is duidelijk geïnspireerd door een stoel van de legendarische Amerikaanse designer Paul McCobb. Een T-shirt voor Off/White was een copy/paste van de Italiaanse grafisch ontwerper A.G. Fronzoni, wat eigenlijk niet erg is. In de streetwear worden voortdurend historische graphics gerecupereerd.De ontwerper en duivel-doet-al heeft in het verleden ook goed naar Raf Simons gekeken. 'Ik ben geïnspireerd door mensen die iets brengen dat niet eerder gezien is, dat origineel is,' zei Simons over Abloh in een interview met GQ in 2017.Abloh zelf wuift alle beschuldigingen van plagiaat weg. Wat hij doet, is modern. 'Streetwear is in mijn hoofd gelinkt aan kunstenaar Marcel Duchamp', vertrouwde hij ooit aan The New Yorker. 'Het is het idee van de readymade. Ik heb het over de Lower East Side, New York. Het is hiphop. Het is sampling. I take James Brown, I chop it up, I make a new song.'Toen we hem ooit zelf spraken, zei hij: 'Ik ben niet de eigenaar van mijn ideeën. Namaak vind ik niet erg. Als iemand de tijd neemt om een kopie te maken van je werk, dan wilt dat zeggen dat je werk relevant is. Gekopieerd worden beschouw ik als een groot compliment.'Abloh citeert ook vaak zijn 3 procent aanpak: als je 3 procent van een bestaand ontwerp verandert, creëer je iets nieuws. Voorbeeld: een rood blokje dat hij heeft bevestigd aan de hogervermelde stoel van McCobb.Zwart onder de motorkapDe show van Vuitton gisteren was op nog andere manieren verrassend. Er leek bijvoorbeeld weinig nagedacht over de manier waarop de show online in beeld zou worden gebracht: op een telefoonschermpje zag alles er veraf en wazig uit. Zeker in vergelijking met de bijzonder glossy show van Celine, op een autorenbaan in het zuiden van Frankrijk vorige week, al werd die niet live gestreamd. De traditionele drakendans waarmee de show van Louis Vuitton opende had een hoog clichégehalte. En dan was er nog een optreden, via satelliet, van Lauryn Hill: weliswaar een uitstekende zangeres, maar toch wel erg corporate voor een merk dat zo graag héél cool wilt zijn. Dan waren er nog de mensenrechten. Net deze week verschenen in kranten wereldwijd beelden die Merdan Ghappar, een model van Oeigoerse afkomst, in de cel van zijn strafkamp in China had gemaakt. Vuitton kan daar natuurlijk niets aan doen, maar van bad timing gesproken.Voor de show werd, geheel tegen de gewoontes van Abloh in, geen enkel zwart model gecast. Daar zat COVID19 natuurlijk voor veel tussen. En wat te denken van superster Kris Wu, die de show afsloot in de armen van een gigantisch opblaasbaar monster? De acteur en rapper bouwde zijn carrière op een pastiche van zwarte cultuur. Abloh verklaarde in de Amerikaanse pers dat zowat het hele team 'onder de motorkap van de show' zwart was, te beginnen met stilist Ibrahim Karama.Wat deed Balenciaga op een Vietnamese bromfiets? Vuitton is lang niet het enige luxehuis dat recent van plagiaat is beschuldigd. DietPrada, een Instagram-account die ooit is opgericht om kopieergedrag in de mode aan te kaarten, bracht op 23 juli het verhaal van Tra My Nguyen, een Berlijnse kunststudent die op vraag van een recruiter van Balenciaga haar portfolio naar het merk in Parijs stuurde. Haar eindwerk, een installatie van met kledingstukken gedrapeerde brommers, werd letterlijk nagemaakt voor een fotoreeks op de Instagram van Balenciaga. Zelf werd ze geïnspireerd door haar moeder, die haar brommer verkocht om naar Duitsland te kunnen emigreren. 'Wat is jullie inspiratie?' vroeg Tra My Nguyen in een open brief aan het merk. 'Waarom draperen jullie kleren over een motorfiets? Wat willen jullie met deze foto vertellen? ZEG HET MIJ.' Ontwerper Demna Gvsalia weerlegde de beschuldigingen en er kwamen geen verontschuldigingen van het huis.Van Beirendonck denkt eveneens aan een open brief. 'Ik heb geen leger advocaten die voor mij klaar staan,' lacht hij. 'Maar ik hoop wel dat Abloh hier niet zo gemakkelijk mee wegkomt. Ik wil niet verbitterd overkomen en ik heb als ontwerper ook al veel erger meegemaakt. Maar nogmaals, dat zoiets op dàt niveau gebeurt, terwijl ontwerpers als ik het op dit moment moeilijker hebben dan ooit, stoort me. Ik vind het intussen wel fijn dat zoveel mensen reageren, vooral via de sociale media. Ik heb vannacht mijn telefoon moeten afzetten, de berichten bleven maar binnenstromen.'Louis Vuitton herhaalt zijn show nog eens op 2 september, in Tokio.