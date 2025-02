Weekend in Kopenhagen: de 15 favoriete adressen van de creatief directeur van Ganni

Kopenhagen heeft veel verborgen parels, vindt Ditte Reffstrup, creatief directeur van het Deense label Ganni, die er al meer dan twintig jaar woont. Dit zijn 15 van haar lievelingsplekken.

Meer weten over onze gids Ditte Reffstrup? Als creatief directeur van het modelabel Ganni deelt ze niet alleen haar lievelingsplekken in Kopenhagen met Knack Weekend, ze laat ons ook binnenkijken in haar interieur.

1. Apollo Bar

‘Ik ben gek op Apollo Bar, op de binnenplaats van Kunsthal Charlottenburg. De bar wordt gerund door een goede vriend van ons, Frederik Bille Brahe, en lokt een diverse mix van locals, toeristen en creatievelingen.’

Nyhavn 2. apollobar.dk



2. Amalienborg

‘Natuurlijk mag ik Amalienborg niet vergeten. Het koninklijk paleis heeft een speciaal plekje in ons hart, omdat mijn man Nicolaj en ik er jarenlang vlakbij woonden. Ik vond het heerlijk om er naar de wissel van de wacht te kijken.’

Amalienborg Slotsplads. kongernessamling.dk/en/amalienborg



3. Louisiana

‘Wat cultuur betreft is het Louisiana-museum mijn favoriet. Het ligt een beetje buiten de stad, je bent dus wel even onderweg, maar de reis is de moeite waard. Ook de architectuur van het gebouw is pure schoonheid.’

Gl Strandvej 13, Humlebæk. louisiana.dk



4. Ara’kai Beauty

‘Voor wat selfcare is Ara’kai Beauty mijn toevluchtsoord: een plek voor holistische skincare en clean beauty.’

Gammel Mønt 21. arakaibeauty.com





5. Jerome Vintage

‘Als ik ga shoppen, is deze winkel mijn favoriete schatkamer voor vintage vondsten.’

Vesterbrogade 36. jeromevintage.dk



Geen beter reissouvenir dan een stukje betaalbaar Deens design.

6. Dzidra

‘Dit is de ultieme plek voor een gezellig etentje. Dankzij de warme sfeer voel je je hier meteen welkom. Bovendien is alles wat je hier eet heerlijk.’

Baldersgade 8. dzidra.dk



7. Time’s Up Vintage

‘Net zoals in ons interieur combineer ik ook graag vintage en nieuw in mijn garderobe. Time’s Up Vintage sla ik dan ook nooit over tijdens een dagje shoppen.’

Krystalgade 4. timesupshop.com



8. Hotel Sanders

‘Als slaapplek in de stad is Hotel Sanders een droombestemming, met veel modern Deens design en een orangerie waar je koffie en cocktails kunt drinken.’

Tordenskjoldsgade 15. hotelsanders.com



9. Slotskælderen hos Gitte Kik

‘Als je op zoek bent naar iets echt Deens, moet je Slotskælderen hos Gitte Kik proberen, een iconische plek waar ze al meer dan honderd jaar klassiek smørrebrød serveren.’

Fortunstræde 4. slotskaelderen.dk



10. The Apartment

‘Voor interieuritems is The Apartment in de wijk Christianshavn een must-visit. De galerie annex winkel met antiek, vintage design en kunst, voelt aan als een huis. Ze wordt gerund door een goede vriendin, Tina Seidenfaden Busck. Zij hielp ons de stoffen voor ons interieur uitkiezen.’

Overgaden neden Vandet 33. theapartment.dk



11. Hay

‘Is er een beter reissouvenir dan een stukje betaalbaar Deens design? Bij Hay vind je gegarandeerd iets tijdloos.’

Østergade 61. hay.com



12. Baka D’busk

‘Voor de beste vegetarische gerechten van de stad zit je goed bij Baka D’busk, mijn vaste lunchspot.’

Rantzausgade 44. Bakabistro.dk



13. Vega

‘Vega is zonder twijfel mijn lievelingsplek voor concerten. De geschiedenis druipt er van de muren, de zaal heeft immers een lange geschiedenis, met ontelbare legendarische verhalen.’

Enghavevej 40. vega.dk



14. La Glace

‘La Glace is de oudste patisserie van Denemarken. Het is echt mijn happy place.’

Skoubogade 3. laglace.dk



15. Ganni

‘Deze lijst is niet compleet zonder de Ganni Bremerholm-flagshipstore, op de gelijkvloerse verdieping van ons hoofdkwartier. Het is de ultieme plek om de Ganni-community te ontmoeten en je onder te laten dompelen in ons universum.’

Bremerholm 4. ganni.com



