Op je weekendmenu: fish-and-chips, de Tokio-remix

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week geven we een oer-Engelse klassieker een originele twist door zoete aardappelen als tempura te bereiden en ’m met twee Japanse sausjes te serveren.

Weet je niet wat te serveren bij deze fish-and-chips met een twist? Maak dan een simpele komkommersalade met een sausje van sojasaus, misopasta, knoflook, gedroogde chilipeper, sesamolie en water.

Voor 4 personen

2 zoete aardappelen

300 g witte vis zonder graten of vel (bv. schelvis, of kabeljauw)

1,5 l plantaardige olie om te frituren

2 eiwitten

200 ml ijskoud spuitwater

150 g bloem

¼ tl zout

30 g maizena Voor de tsuyu-saus:

1 el moutazijn (of een andere zachte azijn)

1 el rijstazijn

2 el sojasaus

1 el mirin

1 el yuzusap (citroensap kan ook)

1 el water

½ tl dashipoeder

Voor de Japanse tartaar:

20 g ingemaakte gember, fijngehakt

4 el Japanse mayonaise (bij voorkeur van Kewpie)

½ tl citroensap

½ tl mosterd (bij voorkeur van Colman’s)

½ tl gedroogde dille

2 lente-uitjes, fijngesneden

1. Meng alle ingrediënten voor de tsuyu-saus. Zet opzij. Meng alle ingrediënten voor de tartaarsaus. Zet opzij.

2. Verwarm de oven op 150°C. Verhit de olie in een pan tot 180°C.

3. Borstel de zoete aardappelen schoon en snijd ze in fijne plakjes. Snijd de vis in stukjes van ca. 2,5 cm.

4. Meng 120 g bloem met de maizena.

5. Maak het deeg: klop de eiwitten schuimig met een mixer. Voeg voorzichtig eerst het bruiswater toe en roer er dan het bloemmaizenamengsel door. Voeg de resterende 30 g bloem toe en roer alles opnieuw goed door.

6. Neem een ovenschaal en plaats er een ovenrooster op.

7. Haal enkele stukken vis en aardappel door het beslag en leg ze voorzichtig in de pan met olie. Dompel niet meer dan 5 stukken tegelijk onder, de olie moet tijdens het hele kookproces 180°C blijven. Zodra de stukken goudbruin kleuren (na ca. 7 min.) haal je ze uit de olie, laat je ze uitlekken en leg je ze op het ovenrooster. Plaats de ovenschaal dan in de oven (met de deur op een kier). Herhaal tot alle stukken gefrituurd zijn.

8. Serveer de fish-and-chips met de twee sauzen.