Varkensschouder Pulled Pork Jamaican Style Jerk

Een recept van Luc De Laet: ‘Varkensschouder is bij uitstek geschikt voor gehakt en worsten of om stoofvlees van te versnijden. Schouders worden ook vaak gebruikt in streetfoodbereidingen, waarbij we het varkensvlees traag garen en vervolgens plukken om aan te bieden als pulled pork.’

Benodigdheden voor 10 personen

4 kg varkensschouder

3 rode chilipepers

2 sjalotten

6 tenen knoflook

1 bosje koriander

1 bosje peterselie

1 gepelde gemberwortel

2 el vijfkruidenpoeder

1 el zwarte peper

2 kardemompeulen

Sap van 3 limoenen

2 el bruine suiker

3 el bruine rum

2 el wittewijnazijn

1 bosje lente-ui (fijngesneden)

500 g barbecuesaus

Bereidingswijze

Mix alle ingrediënten (behalve de schouder) in een foodprocessor tot een pasta.

Maak met een mes diagonale inkervingen in de schouder en bestrijk met de pasta, zodat de smaken mooi in het vlees kunnen trekken tijdens het garen. Vooral de rum en limoen geven de varkensschouder een Jamaicaanse touch.

Bak de schouder krokant en leg in een braadslede.

Vul de braadslede tot de helft met water en sluit af met een deksel.

Plaats de slede gedurende vier uur in een voorverwarmde oven van 150°C.

Haal het vlees uit de braadslede en laat afkoelen.

Trek het vlees met de hand uit elkaar en meng met het overgebleven vocht. Meng door de pulled pork wat fijngesneden lente-ui, chili en barbecuesaus voor extra smaak.