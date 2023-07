Marokkaans, Japans of Koreaans op tafel toveren? In deze supermarkten shop je de ingrediënten vanop vakantie

Internationale culinaire nieuwsgierigheid vraagt internationale ingrediënten. In deze supermarkten vind je alles wat je nodig hebt om dat ene gerecht vanop vakantie klaar te maken.

Je kunt geen kookboek openslaan of de ingrediëntenlijsten roepen om za’atar of miso. Fantastisch, want die dingen zijn heerlijk, en gelukkig zijn ze ook een stuk makkelijker te vinden dan tien jaar geleden. De supermarkt om de hoek verkoop taco-kruiden, norivellen en pindasaus en elke lokale winkelstraat en markt hebben vandaag buurtwinkels en kramen die gerund worden door groenteboeren, bakkers of traiteurs met een Marokkaanse, Italiaanse, Turkse, Griekse, Nepalese of Indische achtergrond. Die moeten we je niet aanwijzen, je hebt ze zelf waarschijnlijk al ontdekt. We gingen op zoek naar echte speciaalzaken, supermarkten of straten, buurten en markten voor als je iets specifieks zoekt, of gewoon het gevoel wil hebben even in Palermo, Ankara of Bangkok te zijn.

Antwerpen

Internationale foodshopping? De Van Wesenbekestraat tegenover het Centraal Station kondigt met zijn Leeuwenpoort luid en duidelijk zijn Aziatische identiteit aan. SunWah is de bekendste supermarkt, met naast Chinese ook veel Japanse en Koreaanse producten. Bij Seng Thai vind je vooral Thaise ingrediënten. Als je op het einde van de straat de Permeke bibliotheek voorbij wandelt, kom je in de Sint-Elisabethstraat, vol Pakistaanse, Indiase en Midden-Oosterse winkels. Nog wat verder vind je in de Sint-Gummarisstraat een aantal Afghaanse winkels, en van daar is het even terugwandelen tot aan de Turnhoutsebaan in Borgerhout, met zijn een aaneenrijging van Mediterrane winkels.

One-stop-shopping voor Mediterrane en Midden-Oosterse ingrediënten, kruiden én hallalvlees doe je bij Saïd, een Turkse Supermarkt in de Statiestraat 10, Berchem.

One-stop-shoppen voor Aziatische producten buiten het centrum van Antwerpen kan bij Tong Fong op de Boomsesteenweg 500 in Wilrijk, of bij Kam Yuen op de Bischoppenhoflaan in Deurne.

Op zoek naar Mediterrane vis? Dan moet je bij Rungis in de Provinciestraat 122 zijn.

The American Food Store, aka Graré, verkoopt al sinds 1962 Amerikaanse producten. Op zoek naar Campbell soep of beef jerky? Slechts één adres: Jules Moretuslei 219. Ze zijn zelf bepaald trots op hun brede Tex-Mex aanbod.

De zaterdagmarkt op het Theaterplein en omgeving heet officieel de Exotische markt. Dat zegt genoeg. Elke week, van 8 tot 16u.

Oost-Vlaanderen

De Wondelgemstraat biedt Poolse, Mediterrane, Afrikaanse en Aziatische winkels en vlakbij in de Phoenixstraat 59 zit ook de Noorse supermarkt.

Himalaya Exotic biedt one-stop-shopping voor Indiase en Aziatische ingrediënten in Gent. Vergeet ook niet van hun zelfgemaakte samosa’s te proeven. Je vindt ze in de Brusselsespoortstraat 110 in Gent. Ook bij Dun Huang op de Kortrijksesteenweg 166 vind je alles voor de Koreaanse, Japanse, Chinese en Thaise keuken en Yuan en Raymond geven met plezier antwoord op al je culinaire vragen.

Gent en omstreken heeft een mooi aanbod Italiaanse delicatessenzaken. Bij Da Luigi (Lammerstraat 5) vind je verse gevulde pasta’s, een indrukwekkend assortiment charcuterie, wijnen en kruiden. Ze hebben zelfs een eigen olijfolie. Cuore di puglia specialiseert zich in Italiaanse zuivel, je vindt er superverse en heerlijke ricotta, zelfgemaakte, smeuïge buratta, maar ook andere specialiteiten uit Puglia. Zij zijn gelegen in de Gouvernementstraat nummer 30. Nog meer Puglia vind je bij Piano Piano – de winkel op het Henri van Clemputtenplein is wel alleen op zaterdag open. In de Sint Jacobsnieuwstraat 2 zit Italiaanse kruidenier Casa del Capriccio. Il Paradiso in de Sint Dyonisiusstraat 17 heeft een hoog traiteurgehalte, maar verkoopt – ondertussen al 32 jaar – ook Italiaanse producten.

Internationaal winkelen kan ook prima in Aalst. Gemrin in de Vrijheidsstraat heeft niet alleen een uitgebreid aanbod, maar ook een van de vriendelijkste winkeliersters van de stad. In de Aslan supermarkt in de Koolstraat 38 vind je naast Mediterrane producten ook een lekkere bakkerij en slagerij.

Limburg

Dat je in Limburg in elk dorpscentrum en op elke stadstraathoek een Turkse of Italiaanse winkel vindt, moeten we je niet vertellen. Een kleine selectie.

Raineri in Genk biedt een supermarkt op het gelijksvloers, een locanda – of restaurant – op de eerste verdieping en wijn in de kelder. Je vindt het in de Torenlaan 8, Zwartberg.

Casa Paglia/La Bottega del Gusto in de Vervennestraat in Genk is een klassieker die voor kwaliteit gaat. Denk aan een exquise balsamico om cadeau te doen, stijlvolle pasta van Dolce & Gabbana of kerstspecialiteiten.

Felicetti heeft twee vestigingen in Maasmechelen. De Markt zit in de Thomasboslaan 86, de Mini Markt zit wat weggestoken op de Rijksweg 581. Zero pretentie, maar een uitstekend aanbod.

Leandro zit nog maar twee jaar in de Hasseltse Hazelarenlaan en heeft een Pugliaans kantje.

Icen op de Oude Baan 58 in Maasmechelen begon ooit als de eerste Turkse bakkerij in Limburg, en groeide uit tot een excellente supermarkt, met een indrukwekkende versafdeling en heel veel heerlijke Turkse desserts. Je vindt er zelfs elektro en tapijten.

Het Vispaleis is een – Marokkaanse – viswinkel, maar je vindt er ook groenten en fruit.

Koninginnelaan 139, Maasmechelen

Voor Aziatische ingrediënten rijden veel Limburgers de grens over, om te gaan winkelen in de toko’s in Maastricht. Maar in Genk zit ook het Asia food center (Hasseltweg 311). Het heeft een ietwat Thaise toets, maar biedt producten uit heel Azië, en dus perfect om je voorraad Sriracha, noedels en kruiden aan te vullen of Aziatische servies te kopen. Probeer zeker de zelfgemaakte tom yum.

Vlaams-Brabant

Rond de Leuvense Vaart reis je ook een beetje rond de wereld. De Al Taj supermarkt heeft een uitstekende slagerij en voor zoetekauwen is er de beste baklava van de stad. Ze zijn bovendien echt altijd open. Er net naast zit Malinka, een Poolse supermarkt en aan de overkant van de Vaart, op de Aarschotsesteenweg, zit Asia and More, met een uitgebreid aanbod van producten uit heel Azië, een stevige diepvries-en versafdeling en ook servies en elektrische toestellen

Liever alles op één plaats? Exotic World biedt alles aan, van Afrikaanse over Aziatische en Oost-Europese tot Zuid-Amerika producten. De winkel ziet er soms uit als een ontplofte vrachtwagen, maar als je Thais bier, Spaanse conserven of Pakistaanse yoghurt nodig hebt, zal je het hier vinden.

Brusselsestraat 139

(c) Getty Images

Mediterrane vis: Vrij nieuw op de Brusselsestraat 124 zit Fewa Fish, met een niet immens maar wel mooi visaanbod, dat niet beperkt blijft tot enkel mediterraanse vis. Er is ook een diepvriesafdeling en opgelegde producten.

Japans: Oh’ Fresh is een uitstekende sushi takeaway, maar heeft ook een kleine, goed gecureerde collectie Japanse producten en keukenspullen. Je vindt ze in de Vanderkelenstraat en er zit ook een winkel in Keerbergen. Akiba Station in de Dietsestraat is vooral een animé- en mangawinkel, maar heeft ook een stevig assortiment Japans snoep en drankjes.

Brits (en Iers): Sinds 1982 vind je in Stonemanor een hele winkel vol Britse en Ierse specialiteiten. Brexit maakte het even spannend, maar vandaag draaien ze weer op volle krachten. Bisto en Angel Delight, marmelade en ontbijtworstjes, dierenvoeding en poetsproducten uiteraard, maar ook een afdeling Indische en Old El Paso Mexicaanse specialiteiten en met Kerst zelfs een zolder vol versiering.

Steenhofstraat 28, Everberg en online

West-Vlaanderen

Zin in een crumpet of wat brown sauce? Dan loop je best binnen bij ’t Iengels Winkeltje in de Christinastraat in Oostende.

Aziatische kruideniers vind je vandaag zelfs in Lichtervelde, Ieper en Kortemark, maar one-stop-shopping voor wie Chinees, Japans of Thais wil koken, kan bij de Mali Asian Market op de Brugsesteenweg in Kortrijk .

Fans van de Italiaanse keuken vinden snel hun weg naar Italdeli op de Oostendelaan 270 in Middelkerke.

(c) Getty Images

Brussel

Een lijst maken van de internationale winkels in Brussel zou ons heel ver brengen. Op Expatsinbrussels.be zit een mooie overzichtslijst van internationale winkels. Dit is onze zeer persoonlijke selectie.

In De Gr’eat Market vind je 2000 vierkante meter Mediterrane producten (Leuvensteenweg 650). Groenten, een traiteur, een beenhouwer, bakker en patissier, maar ook een restaurant met onder andere heerlijke Syrische pizza.

Africa Market op de Clemenceaulaan 107 heeft niet alleen een mooi aanbod verse producten, kruiden en meer palmolie dan je dacht dat er bestond, maar ook een afdeling beauty.

Gourmet Food and Gifts is een Scandinavische winkel in Waterloo, waar je ook veel Britse producten vindt. Nog een meevaller: is er een mooi aanbod tijdschriften en kranten.

Economato Espanol biedt naast Spaanse ook heel wat Zuid-Amerikaanse specialiteiten.

Europeeslanade d’Europa 9, Sint-Gillis

Tagawa heeft drie winkels in Brussel. Naast ingrediënten, sauzen en drankjes vind je er ook servies en kant-en-klare gerechten zoals sushi en bento. De eerste heeft ook een noodlebar.

Kerkstraat 96A, Vleurgatsesteenweg 119, en Meunierslaan 123

ONLINE

Pimenton.be maakt het de culishopper makkelijk, want niet alleen bieden ze een zeer breed gamma aan kwalitatieve producten uit zowat elke hoek van de wereld, je kunt ook basispaketten Koreaanse sauzen, Ottolenghi of zelfs apero bestellen.