De smaak van de Spaanse zomer: onze expert proeft wijnen van albariño

Onze drankexpert schenkt klare wijn en proeft van de nieuwe trends. Deze week: de Spaanse zomerdruif albariño.

Verfrissend

Welke druif past beter bij de zomer dan de Spaanse albariño? Haar expressieve fruitige aroma’s verfrissen en verkwikken het smaakpalet zoals geen andere druif dat kan. Ze wordt weleens vergeleken met viognier, maar dan lichter en frisser. Ook de vergelijking met riesling wordt vaak gemaakt, omwille van de contrasten tussen zoet en zuur.

Anders

De wijnen van albariño wijken af van het klassieke beeld over Spaanse wijn: niet vol en zuiders van stijl, maar fris, levendig en speels. Albariño wordt dan ook vooral geteeld in een van de koelste regio’s van Spanje: Galicië, meer bepaald in de subregio Rías Baixas, waar de meeste albariño staat aangeplant. Galicië ligt tussen de Atlantische Oceaan en het noorden van Portugal. In dat buurland wordt deze druif trouwens ook geteeld onder de naam alvarinho.

Groene schijn

Galicië wordt de groene uithoek van Spanje genoemd, omdat de vegetatie er niet verdort zoals in het overwegend warme en droge Spanje. Ook de wijnen van albariño hebben vaak een groenige schijn. Vandaar dat de Portugese variant vinho verde (groene wijn) wordt genoemd, net zoals de wijnstreek.

Overproductie

Albariño/alvarinho werd in Spanje en Portugal zodanig populair, ook bij toeristen, dat ze in steeds grotere hoeveelheden werd gekweekt. Daardoor kreeg de wijn het imago van simpel vakantiewijntje. Nu wordt er echter steeds vaker gekozen voor kwaliteit boven kwantiteit. Sommige wijnen van albariño rijpen zelfs op houten vaten, zodat ze complexer worden en bewaarkracht ontwikkelen. Soms wordt albariño gemengd met andere druiven, maar wij hebben ons beperkt tot wijnen van alleen albariño.

Foodpairing

Albariño lijkt wel gemaakt voor schaal- en schelpdieren. Dat is trouwens een lange traditie in Galicië, waar van oudsher veel voedsel uit de Atlantische Oceaan wordt gehaald. Probeer albariño ook eens bij sushi en sashimi uit de Japanse keuken.

Geproefd en gekeurd: wijnen van albariño

1. Cooperativa Arousana ‘Ophalum’, Rías Baixas, vanaf 9,98 euro, magnuswijnen.be

Frisse en levendige instapwijn, ideaal om albariño te leren kennen en te combineren met oesters, gerookte zalm, gepocheerde vis of geitenkaas.

2. Lagar da Condesa, Rías Baixas, vanaf 13,95 euro, adbibendum.be

Dit domein behoort toe aan de familiale wijngroep Gil, vandaag geleid door de vierde generatie; albariño is hun specialiteit, watmerkbaar is in de fijne, minerale wijnen.

3. Forjas del Salnés ‘Leirana’, Rías Baixas, vanaf 18,10 euro, labuenavida.be

Rodri Méndez, specialist van albariño, en Spanjes gelauwerde oenoloog Raùl Perez bewijzen met deze intens expressieve wijn dat hun reputatie terecht is.

4. Bodegas Aqvitania, Rías Baixas, 18,28 euro, dulst.be

Van een wijnbouwer met een passie voor albariño naar een groot, modern wijnbedrijf: dat is het succesverhaal van deze bodega waar alles draait rond deze lokale druif.