Kiplekker op z’n Braziliaans: krokante coxhinas

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week: Braziliaans streetfood. Na één beet van deze coxhinas waan je je in de zonnige straten van Salvador da Bahia.

Deze Braziliaanse coxhinas eet je met ketchup of chimichurri, of maak een dip met restjes cocktailsaus, mescal, sriracha en water.

RECEPT

Voor de bouillon 2 kipfilets (ongeveer 420 g)

2 wortels

1 raap

3 stengels selder

1 ui

2 kippenbouillonblokjes

2 laurierblaadjes

1,7 l water Voor de vulling 220 g roomkaas (bv. Philadelphia)

1 rode ui

2 tenen knoflook

boter

gerookte paprikapoeder

chilipoeder

2 el gehakte peterselie

sap van 1 limoen

zout

peper Voor het deeg 875 ml kippenbouillon (van het koken van de kipfilets)

420 g bloem Voor het frituren 2 eieren

240 g paneermeel

2 l zonnebloemolie

1. Schil en hak de wortels, raap, selder en ui grof. Doe alle groenten in een pot met 1,7 liter water. Voeg de kipfilets, de laurierblaadjes en de bouillonblokjes toe en breng aan de kook. Zodra het water kookt, zet je het vuur lager. Laat het geheel gedurende 15 à 25 minuten verder koken, tot het kippenvlees nauwelijks nog roze is als je het dikste deel doorsnijdt.

2. Haal de gare kipfilets met een schuimspaan uit de pot. Trek de malse filet met twee vorken uiteen in stukjes of mix de kip in een blender. Zet de gezeefde bouillon opzij. Meng de versnipperde kip met de roomkaas, een snufje gerookte paprikapoeder, zout, peper, gehakte peterselie, chilipoeder en het sap van een limoen. Fruit de fijngesneden rode ui in een pan met een beetje boter en voeg daar na twee minuten de geperste knoflook aan toe. Laat afkoelen voor je het aan de vulling toevoegt. Meng alles goed door elkaar.

3. Breng de kippenbouillon aan de kook en voeg beetje bij beetje de bloem toe. Roer krachtig tot je een elastisch deeg krijgt. Eens het deeg afgekoeld is, leg je het op een houten plank. Zet een kom koud water klaar om je handen mee te bevochtigen tussen het maken van elke coxinha. Neem met natte handen een hoeveelheid deeg ter grootte van een golfbal en duw het plat in de palm van je hand. Krul het deeg op tot je een soort mandje krijgt waar je een eetlepel vulling in kunt leggen. Bedek de vulling met deeg en vorm zo een druppelvormige coxinha.

4. Klop twee eieren los in een diepe schaal en giet het paneermeel over de bodem van een tweede schaal. Rol elke kroket voorzichtig in de eieren en vervolgens in het paneermeel. Giet de twee liter zonnebloemolie in een pot en verhit tot 175°C. Bak de coxinhas tot ze mooi bruin zijn.

© Bram Debaenst