De Provence in een glas: verschillende soorten pastis geproefd en gekeurd

Onze drankexpert proeft van de nieuwe trends. Deze week: pastis, de aperitiefdrank die doet wegdromen naar zomerse Provençaalse terrassen.

Club Med

Hoewel het frisse, zachtgele aperitief symbool staat voor het goede Franse leven, heeft de drank wortels in een duizenden jaren oude mediterrane traditie van dranken op basis van anijs, zoals raki (Turkije, Armenië), arak (Libanon, Israël, Jordanië), ouzo (Griekenland), aguardiente (Spanje) en sambuca (Italië). Pastis ontstond in Frankrijk als alternatief voor absint – nog zo’n alcoholische drank op basis van anijs – toen de groene vloeistof op het einde van de negentiende eeuw verboden werd omwille van zijn vermeende hallucinogene effecten. Verschillende producenten ontwikkelden toen een eigen pastisvariant door anijs en andere kruiden en specerijen zoals venkel en zoethout in de alcohol te macereren.

Nog eentje

Het geheim van het succes van ‘pastaga’, zoals het in Marseille wordt genoemd, ligt natuurlijk in het feit dat, in tegenstelling tot veel andere aperitiefdranken, pastis zo vlot wegdrinkt. Door de likeur aan te lengen met water, kun je het drankje zo sterk maken als je zelf wilt. In Frankrijk bestaat zelfs de gewoonte om er siroop aan toe te voegen. Bestel je een ‘perroquet’, dan krijg je een pastis met muntsiroop geserveerd. Met aardbeiensiroop spreekt men over een ‘rourou’.

Huisregels

Standaard hoor je vijf volumes water bij één volume alcohol te schenken en volgt het serveren een vast ritueel: schenk eerst de pastis in, voeg dan water toe en daarna pas (maximaal) twee ijsblokjes. Wanneer je de ijsblokjes als eerste in het glas doet, verdwijnt een deel van de aroma’s. Dat komt omdat de anethol, de stof die de drank zijn kenmerkende smaak en melkachtige kleur geeft, dan stolt. Om diezelfde reden wordt afgeraden om de fles pastis in de koelkast te bewaren.

Geproefd en gekeurd: pastis

1. Ricard Plantes Fraîches, 25 euro, in de supermarkt

Combineert anijs met verse planten (pastis wordt normaal gezien met gedroogde kruiden gemaakt). Het resultaat is toegankelijk, zacht en fris.

2. Henri Bardouin, 34 euro, in de wijnwinkel

Een intens smakende pastis op basis van niet minder dan 65 natuurlijke ingrediënten, van de tonkaboon tot verbena. Zelfs wanneer je er meer water bij giet, blijft de drank verbazingwekkend aromatisch smaken.

3. Pastiche Saint Quent&in, 43 euro, titulus.be

Deze ‘pastiche’ of namaakpastis wordt gebruikt door bepaalde planten in druivenbrandewijn te laten macereren. Zacht, fris en verslavend lekker.

4. Pastis Ardent, 34 euro, noblesse1882.be

De Belgische broers Noblesse maken pastis met een frisse twist. Ze laten de vloeistof enkele maanden rijpen in cognacvaten, waardoor je ook toetsen van abrikoos kunt proeven in het eindresultaat.