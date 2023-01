Goed bezig: 45 lekkere én gezonde gerechten

Gezonder eten is een klassieker onder de goede voornemens. Zeker als je net de zeven gangen van een nieuwjaarsdiner hebt binnengewerkt. Deze gezonde gerechten zijn gelukkig zo lekker dat je er met gemak Quitters Day mee haalt.

Quitters Day is de dag waarop (volgens sportapp Strava) de meeste mensen hun goede voornemens ­laten varen. Om precies te zijn: 19 januari. Gelukkig is genieten van eten makkelijker dan uit je zetel komen om te gaan sporten. Daarom 45 recepten voor gezonde gerechten die ook echt lekker zijn.

Ontbijt

Start de dag in optimale conditie met breakfast voor champions. Begin met een smoothie en kies daarna tussen een superomelet of granola. Een keer te veel gesnoozed (slapen is immers ook gezond)? Zelfgemaakte ontbijtrepen to the rescue!

Soep

Altijd een goed idee: als lichte (meeneem)lunch, voorgerecht of als snack voor extra energie tussendoor.

Warme groenten

Deze gezonde gerechten met groenten kunnen als volwaardige hoofdmaaltijd doorgaan, of als bijgerecht voor carnivoren. Maak er enkele klaar en je kunt gezellig foodsharen.

© Getty

Veggie

Vegetariërs komen makkelijker aan hun dagelijkse aanbevolen hoeveelheid groenten. Probeer deze zelfgemaakte vleesvervangers en andere veggie opties.



Kip

Voor wie de voorbije weken stevig in de kalkoen en/of het gebraad is gevlogen, zijn deze originele kipreceptjes misschien een welkome afwisseling.

Vis

Vis is gezond, lekker en hij maakt je ook nog ‘ns superslim. Enkele ideeën, inclusief bijpassende groenten voor nog meer heilzame voedingsstoffen.

Salade

Gezond gerecht bij uitstek: de salade. Maar niets zo teleurstellend als een bord rauwkost met een stukje tomaat en een hangry gevoel achteraf. Deze slaatjes zijn echter uitstekend voor je humeur. Ook ideaal om te foodsharen, trouwens.