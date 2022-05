Gegrilde broccolini met green goddess-dressing en quinoa-crunch

Genoeg van die eeuwige boterhammen met choco of kaas? Waag je aan deze salade met broccolini en een crunch van quinoa. Dit is een recept uit Salade Freak van Jess Damuck.

Verse ingrediënten:

3 bussels broccolini, de harde eindjes eraf gesneden

1 citroen

Uit de voorraadkast:

85 gr quinoa

Extra-virgin olive oil

Zout en zwarte peper

Neutral olie, om in te bakken

Voor de dressing:

1 rijpe avocado, geschild en zonder pit

120 ml karnemelk

15 gr verse basilicumblaadjes

10 gr verse dille, zonder de harde steeltjes

4 g verse muntblaadjes

2 tenen look, gepeld

½ citroen, het sap

Zout en zwarte peper

Bereiding

Maak de dressing door alle ingrediënten, behalve de zout en de peper, in een blender of keukenrobot te stoppen. Mix tot een gladde massa, kruid met peper en zout.

Doe de quinoa in een zeef en spoel af met koud water. Breng 200 ml water in een kleine kookpot aan de kook. Voeg de quinoa toe en laat zachtjes sudderen gedurende ongeveer 15 minuten. Zet het vuur af en laat met het deksel erop nog 5 minuten rusten. Maak de gekookte quinoa los met een vork en spreid uit op een bakplaat. Laat een half uurtje afkoelen en uitdampen.

Zet intussen de grill van je oven op (of verhit een grillpan) op de hoogste stand. Meng de broccolini met een paar eetlepels olijfolie en peper en zout. Schuif de broccolini onder de grill of leg ze op de grillpan en rooster zo’n 4 minuten per kant tot ze beetgaar en licht geblakerd zijn.

Verhit ongeveer een halve centimeter neutrale plantaardige olie in een pan met anti-aanbaklaag met diameter van 25 centimeter. Test of de olie warm genoeg is door een beetje quinoa in de pan te laten vallen. Als het enthousiast begint te bubbelen, is het goed. Voeg de quinoa toe (eventueel in een paar keer) en bak deze krokant terwijl je regelmatig roert met een houten lepel. Laat de krokant gebakken quinoa even uitdruppen in een zeef die je op een mengkom plaatst en leg daarna op een met keukenpapier bekleedde bakplaat. Breng op smaak met zout.

Bestrijk de serveerschaal met de green godess dressing. Leg hierop de gegrilde broccolini en strooi hier de krokante quinoa over. Serveer met extra partjes citroen.