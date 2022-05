Gegrilde mais, tomaten, halloumi en chili crisp

Zout, pittig en zoet – het zit allemaal in deze salade. Halloumi is een stevige, zilte kaas, meestal gemaakt van geiten- of schapenmelk. Hij bakt lekker bruin en krijgt een geweldige smaak als hij wordt gegrild en smelt niet weg. Het is een geweldige vegetarische optie: iedereen is er dol op. Dit recept is afkomstig uit Salade Freak van Jess Damuck.

Verse ingrediënten:

4 maiskolven

2 grote vleestomaten

1 hand verse basilicum

225 gr halloumi, in 4 stukken gesneden

Uit de voorraadkast:

Neutral olie, voor de grill

zout en zwarte peper

Voor de chili crisp: (meer dan je nodig hebt voor dit recept, maar het is een umamibom die blijft lang goed in de koelkast en is lekker op alles)

3 sjalotten

2 bollen look (ongeveer 30 tenen)

360 ml arachideolie

Een stuk gember van ongeveer 7,5 cm

18 g chilivlokken (je kiest zelf hoe pittig)

1 el honing

2 el sojasaus

¼ tl kaneelpoeder

Bereiding

Maak de chilicrisp door de sjalotten en de teentjes look dun te snijden (eventueel met een mandoline). Doe de look en sjalot samen met de arachideolie in een kleine kookpot en laat zo’n 15 à 20 minuten sudderen op middelhoge temperatuur. Je wil dat ze diep goudbruin worden, maar niet donkerbruin (dan worden ze bitter!). Intussen schil je de gember en rasp je die fijn. Doe in een hittebestendige kom samen met de chilivlokken, honing, sojasaus en kaneel.

Plaats een zeef over de kom en giet de olie door de zeef, zodat die bij de rest van de ingrediënten terecht komt en de gebakken look en sjalot in de zeef achterblijven. Laat de sjalot en look afkoelen en krokant worden op een bord dat je met keukenpapier bekleedt. Roer de gearomatiseerde olie eens door en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Combineer de olie en de look en sjalot en bewaar in een afsluitbare bokaal. De chili crisp blijft minstens 1 maand goed in de koelkast.

Verwam de grillplaat of -pan voor tot 220°C. Als de schutbladen nog rond de mais zitten, kan je de mais in deze bladeren garen. Verwijder dan eerst de pluizige draadjes die tussen de bladeren en de kolf zitten en week de kolf met z’n bladeren zo’n 30 minuten in koud water zodat ze niet verbranden op de grill. Dep droog, olie de grill in en rooster de kolven zo’n 15 minuten tot deze gaar zijn. Trek daarna de bladeren naar beneden en rooster de mais nog zo’n 5 minuten zodat die geblakerd is. Haal van de gril en laat afkoelen. Als je maiskolven geen bladeren hebben, doe er goed aan deze even te blancheren tot ze gaar zijn en dan 5 minuten te blakeren op de grill.

Grill ook de stukken halloumi tot ze bruine streepjes hebben en warm zijn, ongeveer 3 minuten per kant.

Snijd nu de maiskorrels met een scherp mes van de kolf en doe ze in een kom. Snijd de tomaten in partjes en doe ze bij de mais. Kruid met peper en zout.

Serveer door de mais en tomaten op een schaal uit te spreiden. Snijd elk stuk haloumi schuin in twee en leg bovenop de salade. Werk af met een genereuze drizzle chilicrisp en werk af met een handvol verse basilicum.