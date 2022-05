Mango-mozzarella salade

Dit zomers weertje vraagt om een bijpassende salade. Dit recept komt uit Salade Freak van Jess Damuck, die hiervoor inspiratie opdeed in de Marokkaanse keuken.

Verse ingrediënten

2 kleine, rijpe mango’s (liefst Ataulfo)

2 kleine kropjes jonge sla (240 gr) 1 bol verse mozzarella

1 (onbespoten) citroen, sap en schil

1 bol verse mozzarella

Uit de voorraadkast

2 tl Dijon-mosterd

4 tl champagne-azijn

1 tl honing

60 ml extra virgine olijfolie

Zout en zwarte peper

Zoutvlokken (om af te werken)

Bereiding

Maak de vinaigrette door in een kom de mosterd, zeste en sap van de citroen, de champagne-azijn en de honing te mengen. Voeg de olie toe terwijl je met een garde blijft kloppen, tot je een mooie gebonden vinaigrette krijgt. Breng op smaak met peper en zout.

Schil de mango’s en snijd het vruchtvlees van de steen. Snijd het vruchtvlees in dunne repen. Maak de blaadjes van de sla los en scheur ze in hapklare stukken. Was en zwier droog. Snijd de mozzarella in dunne plakken.

Meng de sla met ongeveer de helft van de dressing. Schik op een serveerschaal en verdeel de mozzarella en mango erover. Besprenkel met meer dressing en bestrooi met zoutvlokken.