Niet mis op de feestdis: 30 recepten met kreeft

Van een klassieke thermidor of bellevue tot een smakelijke taco of tartaar… Staat er tijdens de feestperiode kreeft op het menu (en die kans is vrij groot), dan vind je vast je gading in deze rits recepten.

Bekeken per inwoner zijn Belgen wereldwijd de grootste kreeftliefhebbers. Vooral rond het eindejaar staan de bakken vol kreeft te lonken in de visafdeling en vind je recepten in zowat elke supermarktfolder. We importeren er jaarlijks bijna vier miljoen, voornamelijk Canadese exemplaren. Maar we lusten ook de duurdere Europese kreeften of rivierkreeft.

Grote kans dus dat je ze ergens voorgeschoteld krijgt tijdens de feestperiode. De traditionele methode waarbij kreeft levend gekookt wordt, ligt evenwel flink onder vuur en werd onder meer in Zwitserland intussen al verboden. De wetenschap meent immers dat de schaaldieren daarbij pijn ervaren. Een diervriendelijkere optie is ze te bevriezen of een elektroshock toe te dienen voor ze de pot in gaan. Sommige winkels bieden dan ook kreeft aan die met een elektrische schok verdoofd werd. Wil je kreeft stomen, grillen of bakken, dan kun je opteren voor een niet-levend exemplaar.

30 recepten met kreeft