Koken als een prepper: diepvriesproof gerechten van 10 bekende chefs

Ottolenghi, Jamie en Nigella, Sandra, Piet of Jeroen: deze recepten lenen zich uitstekend voor extra porties die je probleemloos kunt invriezen voor meer hectische tijden. School je jezelf om tot een rasechte foodprepper met deze diepvriesproof gerechten.

Wie weinig tijd heeft om te koken, valt makkelijk terug op ongezonde prefab uit de supermarkt. Maar foodpreppen is niet alleen gezonder, je bespaart ook tijd én geld door grotere hoeveelheden ineens klaar te maken. Of misschien leg je gewoon graag een voorraad aan voor die onvermijdelijke apocalyps? In elk geval zijn er betere opties dan je diepvries te vullen met bakken (ook lekkere) bolognesesaus. Van mac & cheese tot stoofvlees: met deze 10 diepvriesproof gerechten van bekende chefs zit je vriezer snel vol. En we zochten zelf ook nog ‘ns 30 recepten uit om ‘m ineens helemaal tot bovenaan te vullen. Opgewarmde kost was nog nooit zo lekker!

Wat zijn diepvriesproof gerechten?

Plantaardig voedsel, zoals veggie stoofpotjes, soepen en curry’s, blijft zeker een halfjaar goed in de diepvries. Gerechten waarin vlees (kip, rund of lam) werd verwerkt, kun je 2 tot 6 maanden invriezen. Zit er varkensvlees in, dan zijn ze maar een maand houdbaar. Minder diepvriesproof zijn bereidingen met zuivel, rauwe groenten of sauzen op basis van eieren. Wel perfect voor de vriezer: pasta’s, soepen, stoofpotjes, ovenschotels, quiche en gebak.

10 diepvriesproof gerechten van bekende chefs

1. Kitchen Quarantine Mac & Cheese van Massimo Bottura

Massimo Bottura is bij ons vooral bekend van de Gucci-restaurants. Tijdens de pandemie zat de Italiaanse sterrenchef echter al snel gekluisterd aan z’n thuisfornuis in Modena. Samen met zijn dochter maakte hij intussen een reeks kookvideo’s – ‘Kitchen Quarantine’. Het filmpje van 16 maart 2020 werd opgedragen aan New York City, op het moment dat de eerste golf er toesloeg. Je krijgt daarin Bottura’s versie van de – diepvriesproof – Mac & Cheese geserveerd.

2. Pasta met lam uit de slowcooker van Nigella Lawson

Stop de heerlijke Nigella Lawson de al even geweldige slowcooker toe en je krijgt onder meer dit smakelijke gerecht. Voordeel: de slowcooker doet het werk terwijl jij gaat klussen/werken/chillen… Leftovers kun je tot 3 maanden invriezen. Laat het gerecht een nacht ontdooien in de koelkast en verwarm het opnieuw volgens het recept.

3. Curry van geroosterde groenten van Jamie Oliver

Jamie doet het hier met spinazie, maar je kan de curry ook pimpen met andere groenten volgens je eigen smaak. Het recept is voor 8 personen. Je hebt dus makkelijk enkele porties over die je gewoon kunt invriezen. De chef geeft zelfs nog enkele andere tips mee voor het preppen en invriezen van curry’s en co.

4. Appelcakebrood van Sandra Bekkari

Dit recept voor een gezonde cake – de appelversie van het bananenbrood – komt van healthy chef Sandra Bekkari. Ideaal als verstandig tussendoortje of snel ontbijt. Je kunt de appelcake 3 dagen bewaren in een luchtdichte verpakking op een koele plaats. Of je snijdt ‘m in porties voor in de diepvries, zo blijft hij een hele maand goed.

5. Stoofvlees op z’n Chinees van Jeroen Meus

‘Uiteraard is een stoofpot invriezen geen enkel probleem’, geeft Vlaanderens favoriete tv-chef mee. ‘Verpak alles in potjes met een deksel of in diepvrieszakjes in handige porties. In de koelkast is een stoofpot tot een week houdbaar. Een diepgevroren afgewerkt product is tot drie maand houdbaar in de vriezer.’ En zo kun je lekker lang genieten van bijvoorbeeld Meus’ Chinese variant op de Vlaamse klassieker…

6. Groentelasagne met courgette en paddenstoelen van Sofie Dumont

Tv-chef Sofie Dumont is zelf dol op deze veggie lasagne en maakt de groentebom graag klaar in het weekend om later op te warmen. De lasagne is extra lang houdbaar want helemaal vegetarisch. Pasta, kaas en extra groenten bovenop de groentesaus zorgen voor een heerlijk rijke smaak.

7. De minestrone van Dagny Ros Asmundsdottir

Deze minestronesoep van de Njam-chef met IJslandse roots zit boordevol vitamines. De overschot van de groentjes serveert ze zelf als hapje met een dressing. Tip van Dagny Ros Asmundsdottir: ‘Bewaar je soep in de diepvries, zo blijft ze zeker lang genoeg vers en lekker. Ontdooi ze ’s ochtends op de juiste manier: in de koelkast! Zo moet je ze ’s avonds enkel nog opwarmen’.

8. Langzaam gegaarde kip met een krokant maïskorstje van Ottolenghi

Geen receptenlijst met bekende chefs die vandaag volledig is zonder een gerecht van Yotam Ottolenghi. Hij maakt dit diepvriesproof kipje: ‘Je kunt de kip ruim van tevoren maken: ze is tot 3 dagen houdbaar in de koelkast of 1 maand in de diepvries. Ontdooi het gerecht voor het in de oven gaat’. Het beslag moet wél à la minute worden klaargemaakt. Je lepelt het over de ontdooide kip voor ze in de oven gaat.

9. De eendenragù van Sergio Herman

Sergio Herman presenteert in z’n boek ‘New Italian’ dit ‘lekkere gerechtje’: ‘Opgevulde savooikool, gekonfijte eend, parmezaan’. Ga gerust in overdrive wat de eend betreft: de eendenragù die je overhoudt, kun je gewoon invriezen om later in een pastasaus te verwerken.

10. Hutsepotsoep van Piet Huysentruyt

Last but not least: Piet Huysentruyt gaat aan de slag met soepvlees – voor de fans: lekker met brood en mosterd. Terwijl het vlees zacht wordt, krijg je in de pot een runderbouillon met soepgroenten. Piet raadt aan om veel ineens in te slaan van het goedkope soepvlees. Het smaakt de volgende dag immers nog beter. De bouillon kun je invriezen als basis voor een andere soep, goulash, cassoulet of een extra lekkere tomatensaus.

© Getty

Nog meer diepvriesproof gerechten

Soep

Ovenschotels

© Getty

Stoofpotjes

Gebak