Ook dit jaar gingen onze recensenten wekelijks op pad om restaurants over heel België op de proef te stellen. We vroegen hen naar hun favoriete adressen.

Sommige jobs zijn ongelooflijk jaloersmakend. Het afgelopen jaar bezochten onze culinaire recensenten maar liefst 32 restaurants in Vlaanderen en Brussel om er hun genuanceerde mening over neer te pennen. Wat blijkt? De perfecte eetervaring start soms al voor ze nog maar de deur binnenstappen.

‘Bij mijn bezoek aan Agnes in Sint-Martens Bodegem belandde ik op een idyllisch Vlaams dorpsplein met een opvallende gerestaureerde pastorie in de schaduw van de kerktoren’, herinnert recensent Yannick Vermeire levendig. In zijn review benadrukte hij dan ook dat het fijn vertoeven was in het minimalistische interieur met een historische touch. Ook Café Commercial in Antwerpen maakte indruk: ‘In deze voormalige kroeg dompel je jezelf onder in een historische volksnostalgie.’

Voor zowel een verrassende setting als culinaire verfijning moet je volgens recensent Barbara Serulus bij Neon in Lier reserveren: ‘De lokale en zelfs wildgeplukte ingrediënten in de verfijnde gerechten, samen met een kundige bediening en de bijzondere setting in een oude refter, creëerde voor mij een exceptionele totaalervaring’. Het leverde dan ook een vijfsterrenreview op.

Geen avond is compleet zonder een zoete afsluiter, al hoeft dat niet per se een traditionele rijstpap met gouden lepeltje te zijn. ‘Bij And/or wordt er gebalanceerd op de grens tussen hartig en zoet in een tartelette van zoete aardappel en chocolade’, zegt Serulus. ‘Het had een vegetale kant, maar was tegelijk ook voldoende zoet en weldadig’ oordeelde Barbara Serulus. Ook Soixante zette volgens Yannick Vermeire in op die magische combo: ‘De panna cotta met pompoen was fenomenaal.’ Bij diezelfde keuken werd het kaasbord op een alternatieve manier geïnterpreteerd: ‘De bereiding van een blauwschimmelkaas met witloof zorgde voor een erg verrassend effect.’

Hun ultieme en favoriete 10 restaurants lees je hieronder.

Ensemble (West-Vlaanderen)

‘Dankzij Ensemble staat Snellegem voor altijd in mijn interne gps gegrift’, schreef Vermeire. Hij gaf het restaurant een maximumscore: ‘In stijgende lijn werden we door de gangen gegidsd. Een gastronomische versie van de ‘shrimp taco’, jus van grijze garnaal met avocado en dulse, is subtiel, slim en perfect in balans. De ravioli van ibericovarken en zomertruffel die erna verschijnt heeft een heel andere insteek. De brute smaken laten weinig ruimte voor subtiliteit, maar houden elkaar wonderwel in evenwicht.’

Lees hier de volledige review.



Nast (West-Vlaanderen)

‘Na verschillende hoogtepunten in de voor- en hoofdgerechten, laat ook het dessert van sinaas en mascarpone en koffie met garnituren weinig ruimte voor kritiek’, aldus Vermeire. ‘De witte chocolade met dragon verdient een extra eervolle vermelding. Onze kennismaking met de kunde van Masschelein zal nog lang in het geheugen blijven hangen. Wees niet verbaasd als ook de plekken voor de lunch schaars worden.’

Lees de volledige recensie hier.



Neon (Antwerpen)

Serulus: ’Het eerste voorgerecht is er ‘boenk op’, zoals mijn tafelgenoot deze avond meerdere keren enthousiast zal uitroepen. En gelijk heeft hij: koud gerookte skrei met zelfgemaakte zuurkool, prei en een saus van karnemelk smaakt fris, rokerig en toch rijk. Omvergeblazen worden we door een tartelette van knolselder, gelakt met een sausje van appelschillen, een saus van gepekelde aspergeschillen en rijkelijk geraspte wintertruffel.’

Lees hier de volledige recensie.



Cobra (Antwerpen)

‘De verfijnde smeltkroes van design- en kunstobjecten toont de kosmopolitische esthetiek van Eghtessadi’, oordeelde Serulus. ‘Veel tijd om te gluren hebben we echter niet, want aangenaam snel volgen de hoofdgerechten. De witte asperges met perfect gegaard eitje en grijze garnalen zijn heerlijk zilt en krijgen frisheid door de mousseline met sherry – een absoluut topgerecht.’

Ontdek de volledige review hier.



Meteor (Antwerpen)

‘Bij mijn gezelschap is de toast met paddenstoelen met een crème van kaas robuust, rijk, onvergetelijk’, schreef Vermeire. ‘Mijn bereiding van handgepelde grijze garnalen en gele biet is memorabel, maar veel subtieler en voorzichtiger, zelfs keuriger. Dezelfde uiteenlopende stijlen volgen bij de hoofdgerechten. De ietwat verrassende verbindende factor van onze maaltijd is een bijna twintig jaar oude, natuurlijke oranje wijn: misschien nu al de pairing van het jaar.’

Je vindt de volledige beoordeling hier.



Furbetto (Vlaams-Brabant)

Vermeire: ’De maaltijd begint prima: huisgemaakte focaccia met zachte boter en een venkelsalade met kappers en rozijnen teleporteren ons meteen naar de meer zuidelijke delen van Europa. Venusschelpen met een uitgepuurde sofrito en vooral de perfect gegaarde sardientjes met broodkruim en een soort gremolata versterken dat gevoel alleen maar.’

Lees de volledige review hier.



Agnes (Vlaams-Brabant)

Vermeire herinnert zich in deze kruising tussen bistro en tapasbar vooral de vol-au-vent Royale met grijze garnaal en zwezerik. ‘Klassiek, maar heel erg goed. Een stevige portie met zeker voldoende luxeproducten. Ook de nagerechten zijn nagenoeg perfect.’

Lees de volledige review hier.



Grabuge (Brussel)

‘Ze brengen een luidruchtige en gedurfde combinatie van Aziatische en mediterrane smaken’, aldus Barbara Serulus over dit Brusselse restaurant, dat ze bijna een maximumscore had gegeven. ‘Dat vertaalt zich in bordjes als een tataki van rund met zoete sojasaus en rijke aardappelpuree met frisse venkel of Italiaanse fregolapasta met miso en mosselen. Je bestelt hier zowel een gestoomd broodje on the side als een focaccia met de allure van een brioche. Deze spannende gerechten, waarvan je er per persoon twee à drie nodig hebt, komen ook nog eens voor scherpe prijzen voor dit segment.’

Lees de volledige review hier.



Chubby cheeks (Oost-Vlaanderen)

‘De menukaart is verrassend en afwisselend’, steekt Serulus van wal. ‘We proeven aparte combinaties zoals een rauwe coquille met wortelsap, knapperige gepekelde bloemkool en chili of een kraakverse oester met tijgermelk (een zure, pittige jus die wordt gebruikt om ceviche te marineren). Het is een kunst om met zulke lichte gerechten zo’n krachtige smaken te creëren.’

Bekijk de volledige recensie hier.



Hopspot (Oost-Vlaanderen)

Barbara Serulus: ’Bij elk gerecht wordt hier een passend glaasje bier aangeraden. De voorgerechten hebben de verwachtingen hoog gespannen, maar de hoofdgerechten stellen niet teleur. Een bord rijke puree met garnalen en noordzeevis wordt afgewerkt met een frisse ‘bière blanc’, een botersaus die wordt opgefrist door witbier in plaats van witte wijn. Een geslaagd experiment, zo toont de lege sauskom.’

Lees de volledige ervaring hier.