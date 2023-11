Nauwelijks een jaar na de opening van je eerste zaak een tweede openen is een gedurfde onderneming. Om het extra spannend te maken, kozen Jonas Van Sant, Louis Devos en chef Kuba Blogowski een locatie met een flinke gastronomische geschiedenis voor hun nieuwe project Soixante. De jongens achter het populaire Briquet palmden immers in Berchem het pand in waar vroeger Veranda en Sail And Anchor te vinden waren. Een mens zou voor minder met hoge verwachtingen aanschuiven.

Bleven over van toen: de koeltoog en de houten vloer. Het nieuwe interieur en de eerder voorzichtige verlichting geven de zaak een totaal andere, zelfs mysterieuze sfeer. Aan tafel is er vooral duidelijkheid. Je kiest tussen vijf en zeven gangen die je zelf mag samenstellen.



De keuze voor zes gerechten is snel gemaakt, idem voor onze aperitieven: lekker klassiek met bubbels en gin-tonic. Ze verschijnen gelijktijdig met enkele amuses die slim bedacht zijn, maar weinig indruk maken. Een combinatie van koolrabi en witte aardbei is nog het beste. De huisgemaakte focaccia met geslagen boter en basilicum en de gepekelde hamachi met courgette en daslookkappertjes zijn gelukkig van een heel ander kaliber: slim gecombineerd en erg smaakvol.

De tweede gang is nog een categorie hoger. Samen met een bouillon van paddenstoelen en ketchup van sjalot vormt een gepocheerd eitje het ideale herfstgerecht. In dezelfde stijl volgt gebrande spitskool met cèpes, zoete aardappel en dillesaus. Botsende smaken en structuren die sommigen zullen bekoren en anderen zullen doen fronsen: onze tafel vinkt unaniem het eerste vakje aan. Ook het hoofdgerecht kan voor meningsverschillen zorgen, maar de zeebaars met beurre blanc en rode biet is perfect in al zijn eenvoud.

Het echte hoogtepunt was eerder onverwacht het dessert. Panna cotta met pompoen is opnieuw slim bedacht, verrassend lekker en licht. Het pand in de Guldenvliesstraat 60 is in goede handen. Benieuwd welke zaken de jeugdige ondernemers in de toekomst nog uit de grond zullen stampen.