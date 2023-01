Toegegeven, ik had even de routeplanner nodig. Blijkt Heffen gewoon een verre uithoek van het Mechelse grondgebied te zijn. Dat maakt de stap voor chef Maarten Van Essche meteen ook logisch. Na tal van projecten en culinaire avonturen vestigde hij zich met Magma enkele jaren geleden in hartje Mechelen. Daar veroverde hij menig gastronomisch hart met gedurfde keuzes op en rond de tafel. Met Meteor mag alles wat kleiner en intiemer zijn. Een à-la-cartemenu, seizoensgebonden gerechten, veel lokale groenten en vrouw en kinderen naast de deur: een mooie premisse voor gast en chef.

Er is iets filmisch aan de eerste blik op de locatie van Meteor in Heffen: de kerktoren aan de overzijde, de retro lichtreclame, de keuken vol bedrijvigheid achter het raam aan de straatkant, de vuurkorf voor de deur. Ook binnen hangt een sfeer die én exotisch én net heel bekend lijkt. Geen overdadige menukaarten, maar overzichtelijke fiches voor drank en spijzen. Keurig wit tafellinnen, maar gezellig ongestreken. De voorraad hout voor de open grill netjes tegen de muren achter de tafels. Een aanwezige, maar subtiele en onderlegde bediening. Heel fijn allemaal.

© Tine Claerhout

Vaste waarde in wording

Het aperitief met enkele kleine snacks is alvast prima. Een wat rijpere pet’nat van chardonnay, heerlijk zuurdesembrood en kruidenboter, de ‘dirty cheese’-dip die je ook bij Magma vindt en mosseltjes met flink wat pepers. Idem voor de voorgerechten. Bij mijn gezelschap is de toast met paddenstoelen met een crème van kaas robuust, rijk, onvergetelijk.

Ook mijn bereiding van handgepelde grijze garnalen en gele biet is memorabel, maar veel subtieler en voorzichtiger, zelfs keuriger. Dezelfde uiteenlopende stijlen bij de hoofdgerechten. Terwijl mijn filet van fazant subtiel en voorzichtig smaakt, is de pasta met haas en pompoen eerder fors en misschien toch iets te rijk in smaak. De ietwat verrassende verbindende factor van onze maaltijd is een bijna twintig jaar oude, natuurlijke oranje wijn: misschien nu al de pairing van het jaar.

Meteor in Heffen is een aanwinst en zal met nog iets meer kilometers op de teller een vaste waarde worden voor iedereen die graag tafelt en nieuwsgierig is naar de toekomst van de gastronomie in ons land.