Chubby Cheeks in Gent: lichte gerechten en krachtige smaken

Het kan best intimiderend zijn om in een wijnbar uit een lange lijst flessen een smakelijke keuze te maken. Niet in Chubby Cheeks, de wijnbar van chef Younes Hammouche en gastvrouw Kim Vanseveren. Een compacte wijnkaart per glas zorgt voor weinig keuzestress en elke wijn mag op voorhand geproefd worden.

De menukaart is verrassend en afwisselend. We proeven aparte combinaties zoals een rauwe coquille met wortelsap, knapperige gepekelde bloemkool en chili of een kraakverse oester met tijgermelk (een zure, pittige jus die wordt gebruikt om ceviche te marineren). Het is een kunst om met zulke lichte gerechten zo’n krachtige smaken te creëren. Ook de kalfstartaar met stukjes gepekelde raap en mayonaise van makreel en aubergine met een stevige dosis harissa is groots in zijn smaken. De zoute aardappelcracker die erbij komt heeft de onweerstaanbare smaak van een rosti en is heerlijk om de tartaar mee op te lepelen. Op de kaart vinden we ook klassiekere bereidingen terug zoals een herfstig gerecht van langoustine met zoete knolselder en een zilte bisque en een salade van rode biet met gerookte paling en dille. Het tempo van de keuken ligt hoog, wat past bij het energieke karakter van deze gastrobar.

Een energieke keuken en aangename service zonder poespas.

Minpuntje is het rumoer: er zitten veel mensen in een kleine ruimte en als je wat enthousiaste roepers hebt, moet je meedoen om je verstaanbaar te maken. Niet de plek voor een intiem diner, wel om meegesleept te worden in een dynamische energie.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Een pluspunt is het feit dat de wijnen zijn aangepast aan verschillende profielen. Ik dineer met een klassieke drinker met weinig affiniteit met natuurwijnen. We starten met een natuurlijke schuimwijn uit de Loire die even strak smaakt als een klassieke kwaliteitschampagne en vervolgens vinden we samen met de gastvrouw een frisse Duitse wijn die scoort met zijn aangename citrusachtige aciditeit.

Met zijn energieke en frisse keuken en aangename service zonder poespas is Chubby Cheeks een adres om vaak naar terug te keren.