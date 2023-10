Aan tafel bij Grabuge in Sint-Gillis: spannende fusion met verslavend effect

Fusion is terug. Gelukkig niet in de vorm van de kunstig gedresseerde en al te doordachte bordjes uit de jaren 90, wel in een nonchalante versie van chefs die het strikte idee van authenticiteit laten varen. Zo brengt het Brusselse Grabuge een luidruchtige en gedurfde combinatie van Aziatische en mediterrane smaken. Dat vertaalt zich in bordjes als een tataki van rund met zoete sojasaus en rijke aardappelpuree met frisse venkel of Italiaanse fregolapasta met miso en mosselen. Je bestelt hier zowel een gestoomd broodje on the side als een focaccia met de allure van een brioche. Deze spannende gerechten, waarvan je er per persoon twee à drie nodig hebt, komen ook nog eens voor scherpe prijzen voor dit segment.

Voor je meteen vertrekt richting Grabuge ook even de kanttekeningen. Ten eerste: je kunt hier niet reserveren voor een groep kleiner dan vijf personen. Wij komen aan rond halfacht en aperitieven een uur buiten op het terras tot er een tafel vrijkomt. Dat is koud, maar wij vonden het best gezellig. Er werden ook steeds stoelen bijgezet tot het terras een heuse wachtzaal werd, wegens groot succes. Als je hier geen geduld voor hebt, is op tijd komen de boodschap.

Verder: het is hier chaos. Ik hou van chaos, maar wie er niet tegen kan dat je niet altijd bestek hebt, dat lege glazen op tafel blijven staan of dat je tien minuten moet wachten om te betalen omdat het personeel even een rookpauze inlast, kan zich hier beter niet komen ergeren.

En ook: niet alles is raak. Als je experimenteert in de keuken, sla je er ook al eens naast. Zo is de gefrituurde feta met rode bieten een gerecht waarop ik trots zou zijn als ik het doordeweeks uit m’n mouw schud, maar waar ik niet van onder de indruk ben in deze restaurantsetting.

Toch twijfel ik om dit restaurant de maximumscore te geven, want ik wil meteen terug. De oprechte en inventieve keuken, opwindende energie en scherpe prijs-kwaliteitsverhouding zorgen voor een verslavend effect.



