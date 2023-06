Restaurant Cobra in Antwerpen: geef je ogen en smaakpapillen de kost

Met Old Trafford verdween een van de laatste bruine cafés op de Antwerpse Leopoldplaats. In de plaats verrijst Cobra: een ambitieus horecaproject van vier ondernemers, onder wie de voormalige souschef van Nick Bril, Orlando Schuitema, en creatief brein Esfan Eghtessadi, oprichter van modelabel Essentiel.

Op het terras heerst een uitgelaten sfeer, maar ook binnen bubbelt en bruist het bij Cobra. Dit is een restaurant waar men komt kijken en wordt bekeken. Starten doen we met een klassieke coupe champagne en een verfijnde cocktail van mixoloog Ran Van Ongevalle. Als gastheer Jerome komt vragen of we het concept kennen, weten we hoe laat het is: hier wordt gedeeld. Al verschijnen de bordjes steevast samen op tafel; wie wil kan het sharingconcept dus ook omzeilen.

Chef Orlando stelde een kaart samen die kiezen moeilijk maakt: alles klinkt aanlokkelijk. Na lang wikken en wegen verschijnen de voorgerechtjes: zilte oesters met knapperige komkommer en een zoete champagnegranité, gevolgd door krokante kroketjes met ibericoham en een potje zelfgemaakte pickles en ten slotte een pan con tomate met plakjes gedroogde Secreto-ham van slagerij De Laet & Van Haver. Kortom, een reeks goed uitgevoerde hapjes met knallende, grootse smaken.

Intussen bewonderen we het eclectische interieur. De verfijnde smeltkroes van design- en kunstobjecten toont de kosmopolitische esthetiek van Eghtessadi. Veel tijd om te gluren hebben we echter niet, want aangenaam snel volgen de hoofdgerechten. De okonomiyaki, een Japanse hartige pannenkoek, is voor onze smaak net iets te zoet, maar de witte asperges met perfect gegaard eitje en grijze garnalen zijn heerlijk zilt en krijgen frisheid door de mousseline met sherry – een absoluut topgerecht. De pasta met kreeft is correct, maar knalt niet van het bord.

Voor we het weten zitten we al aan het dessert: een luchtige interpretatie van een crema catalana, waarvan de zachte romigheid wordt doorprikt door krokant gebrande suiker. Als we na het diner op de natgeregende stoep staan, lijken we net zoals in Alice in Wonderland uit het konijnenhol gekropen te zijn. Bij het schrijven van dit stuk verlangen we opnieuw naar de wondere wereld die Cobra heet.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."