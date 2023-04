Restaurant Nast in Izegem: toonbeeld van de hedendaagse gastronomie

De geboorte van Nast bleef bijna onder onze immer zoekende radar. Gelukkig tikte een bevriende collega me tijdig op de schouder. Dat er bij haar om de hoek een restaurant zou openen dat misschien wel het bezoeken waard was. Een understatement, als je weet dat het gaat om het nieuwe project van Dean Masschelein, sinds jaar en dag onmisbaar in het keukenteam van het met drie Michelinsterren bekroonde Boury. Masschelein liet zijn oog vallen op een oude cichorei-ast op nauwelijks enkele kilometers van z’n voormalige werkgever om onder eigen naam gasten te ontvangen. Een tafel bemachtigen is, nu al, een hele uitdaging, maar voor de lunch lukte het nog net.

Een maaltijd beginnen met champagne blijft een slechte gewoonte die soms wordt beloond. Hier, met een glas uit het ondergewaardeerde huis Olivier Horiot, is dat het geval: een volle smaak met subtiele aciditeit in de afdronk. Een mousse van bloemkool en ansjovis en aardappel met garnaal met bijbehorende krokante koppen zorgen voor de eerste opgetrokken wenkbrauwen. Het voorgerecht, een dubbele bereiding van scheermessen, profiteert nog net van de laatste slok van ons aperitief. Zowel de koude combinatie met kokkels en biscuit van groene kruiden als de warme bouillon ernaast blinken uit in zuivere smaken en fragiele kruiding. Een trend die zich voortzet in de volgende gang. Een stukje schelvis raakt de perfecte gaarheid aan, jus van karnemelk en kruidenolie en de garnituren begeleiden nederig. Of hoe een chef bewijst dat minder net meer is. Het hoofdgerecht, een duobereiding van Aubrac-rundvlees, voelt licht aan en bevat uitsluitend pure smaken. We twijfelen aan onze tafel wat het hoogtepunt van deze maaltijd is: de gebakken dunne lende met een heerlijk wafeltje van aardappel, malse aubergine en bruine jus of de bereiding van ossenstaart met crème van pastinaak in een rijke bouillon.

De middag landt met een dessert van sinaas en mascarpone en koffie met garnituren die weinig ruimte voor kritiek laten. De witte chocolade met dragon verdient een extra eervolle vermelding. Onze kennismaking met de kunde van Masschelein zal nog lang in het geheugen blijven hangen. Wees niet verbaasd als ook de plekken voor de lunch schaars worden.

