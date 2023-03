Restaurant Agnes in Sint-Martens-Bodegem: rijstpap met gouden lepeltjes in een oude pastorie

Na de met een Michelinster bekroonde Brasserie Julie en B&B Louis 1924, palmt Thomas Locus nu een stukje van het pittoreske Sint-Martens-Bodegem in. Ook deze keer met een eigennaam boven de deur, naar moederlief Agnes, en letterlijk in de schaduw van de kerk. Want na jaren renoveren en restaureren opende restaurant Agnes eind vorig jaar bijna geruisloos de deuren in de voormalige pastorie van het dorp. Eerder laagdrempelig en met gerechten om te delen, geserveerd als tapa.

Die drempel voelt bij aankomst toch iets hoger dan verwacht. Dat heeft alles te maken met de sfeer en inrichting van de locatie: die is uiterst smaakvol.

Bij Agnes staan de gerechten geordend volgens kerkelijk thema. De Intrede zijn hapjes, De Communie zijn hoofdgerechten. Die zijn berekend en geprijsd voor telkens twee personen en dat maakt de kaart boeiend en eigenlijk behoorlijk budgetvriendelijk. Eveneens boeiend is het menu, nee het boek met de wijnen: uitgebreid en met enkele zeldzame parels. Mijn gezelschap ontdekt zowaar een fles van Andreas Tscheppe, een Oostenrijks wijnmaker die uitzonderlijke wijnen maakt. Eerder prijzig, maar onmogelijk om te negeren. Mooi als aperitief, maar nog beter als begeleiding bij onze eerste borden. Subtiel gepekelde sardientjes op krokante pan cristal vormen een zoete en vrolijke snack terwijl de lauwe paling en krokant gebakken rijst in noriblad nu al in het jaaroverzicht mag.

© Karmen Ayvazyan

Ons voorgerecht, de Eerste Lezing, zijn traaggegaarde ribben van Ibérico-varken en paksoi. Heel lekker, maar misschien net iets te botermals en zuinig in garnituur. Eenzelfde bemerking bij de vol-au-vent Royale met grijze garnaal en zwezerik. Een stevige portie met zeker voldoende luxeproducten, maar misschien toch lekkerder met de pommes allumettes van onze buurman dan met de aardappelgarnituur met parmezaanse kaas. De nagerechten zijn vervolgens weer nagenoeg perfect: de rijstpap met gouden lepel en huisgemaakte karamel hoeft niet onder te doen voor het huisdessert van chocolade en verschillende soorten roomijs.

In de tuin wordt volop gewerkt aan een terras voor zonnige dagen. Wanneer die aanbreken zullen de vrije tafels bij Agnes helemaal schaars en gegeerd worden.