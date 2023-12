Frigobox fiasco

In een interview met De Telegraaf laten twee Knokse dames duidelijk verstaan dat de gemiddelde toerist niet welkom is in hun kuststad. Een korte broek en frigobox op het strand: not done. Hun hautaine uitlating oogst al snel commentaar. Op Facebook hebben bijna 50.000 mensen interesse om op 26 augustus gehuld in korte broek met frigobox naar de kuststad te trekken. De daadwerkelijke opkomst is bescheiden: slechts één moedige ziel in korte broek en met frigobox in de hand kwam opdagen.