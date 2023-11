Café Commercial in Antwerpen: bistronomie in prachtige historische kroeg

De sluiting van het Antwerpse slachthuis bezorgde het hart van de wijk ‘Den Dam’ een klein infarct. Gelukkig besloot Davy Schellemans in 2016 zijn restaurant Veranda te verhuizen naar deze wat vergeten buurt. Veranda 2.0 ging verder met veel aandacht voor plantaardige producten, bijna uitsluitend natuurlijke wijnen en wars van gastronomische conventies. In diezelfde geest en nauwelijks tweehonderd meter verderop kun je nu los, ongedwongen en à la carte tafelen in zijn nieuwe zaak: Café Commercial.

Naast de naam van de voormalige kroeg, bleef ook het interieur grotendeels behouden. Originele lambrisering, spiegelmuren en neonverlichting brengen je in een aparte sfeer. Aan tafel krijgen we de keuze uit een tiental gerechten die je mag delen, maar ook helemaal alleen mag nuttigen. Bij de inleidende drankjes, een non-alcoholische cocktail met zachte aroma’s van clementine en een stevige negroni, zorgen een bordje gekookte ibericoham en het befaamde zuurdesembrood van de zusterzaak voor een keurig begin.

De mosselen met harissa duwen op alle juiste knopjes.

Niet veel later – de keuken zal de hele avond een perfect tempo aanhouden – volgen hummus met gele biet en yoghurt en een licht gepekelde makreel met chorizo en puree van knolselder. Keurig, maar weinig spannend. Dat wordt gelukkig in de volgende bordjes recht­gezet: het geglaceerde witloof met mousseline en bonitovlokken en de mosselen met harissa duwen op alle juiste knopjes. Rijke smaken, mooie porties en helemaal in lijn met het seizoen.



Dan is er plots een dipje. Een suggestiegerecht met gegrilde kaas is te vet en intens. Ook het aanbod alcoholvrije dranken mocht uitgebreider. De laatste gerechten, drie verschillende pasta’s, bieden maar gedeeltelijk soelaas. Tortelloni met pompoen en botersaus is goed bedacht en perfect uitgevoerd, maar de pasta met paddenstoelen is onprettig pikant en de paccheri met nduja en sali en zwarte olijven mist subtiliteit. De setting, de bediening en de wijnkaart staan al helemaal op punt. Als de keuken bijsluit kan ‘De Commercial’ een begrip worden in wijk en stad.