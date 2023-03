Aan tafel bij Furbetto in Heverlee: Italiaans met een kwinkslag

Het is even zoeken naar onze bestemming op deze drukke steenweg bij valavond. De buurt is ons onbekend en de wat anonieme vitrine helpt niet. Maar we zijn hoe dan ook blij om op de openingsavond van Furbetto te kunnen aanschuiven bij de jongensdroom van Jasper Voet en Gust Vanderwaeren. De heren komen na heel wat omzwervingen en ervaringen in allerhande keukens weer thuis om hun buurt te geven wat volgens hen ontbreekt: een Italiaans restaurant met een kwinkslag en een lage drempel.

Geen geruit tafellinnen of landkaarten aan de muur, wel een eigentijds interieur zonder veel franjes. Ook de menukaart heeft weinig typisch Italiaans. Weinig bekende gerechten of namen, zo vertelt de juffrouw die ons bedient, maar een aantal kleine en grotere bereidingen met inspiratie uit de Italiaanse laars. Op de wijnkaart uitsluitend natuurlijke opties, maar de witte sprankelende wijn uit Veneto die mijn gezelschap kiest als aperitief zou ook de klassieke drinker kunnen bekoren.

Latifa Saber

De maaltijd begint prima: huisgemaakte focaccia met zachte boter en een venkelsalade met kappers en rozijnen teleporteren ons meteen naar de meer zuidelijke delen van Europa. Venusschelpen met een uitgepuurde sofrito en vooral de perfect gegaarde sardientjes met broodkruim en een soort gremolata versterken dat gevoel alleen maar. Bij de hoofdgerechten – grotere porties om te delen – is er een versie van de klassieke pasta cacio e pepe die minder opvalt. Correct uitgevoerd, maar misschien toch wat te voorzichtig afgekruid. Een te verwaarlozen aarzeling, want het vervolg van de avond gaat verder op het eerdere elan. Varkensnek met bruine jus en cavolo nero met gebakken aardappels en mayonaise van harissa zijn helemaal on point.

De ruimte voor nagerechten is beperkt, maar we laten ons toch overhalen. En gelukkig, want de panna cotta met marmelade van kumquat en de amandelcake met zwarte bessen zijn misschien wel het hoogtepunt van de avond: heerlijke texturen met subtiele smaken als perfecte afsluiter van een maaltijd.

Een restaurant dat op zijn eerste avond zo presteert, zal spoedig over een overvolle agenda beschikken. Wees dus geen furbetto – wijsneus – en wacht niet te lang om een bezoek in te plannen.