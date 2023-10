Vergeef me mijn onwetendheid, maar ik dacht dat Snellegem een imaginaire plek uit een stripreeks was. Gelukkig is er niets verzonnen aan de deelgemeente van Jabbeke waar chef Thomas Vanwynsberghe in de garage van zijn huis het huiskamerrestaurant Ensemble uitbouwde. Aan de zijde van partner in crime Cédric Desmidt ontvangt hij gasten in hun ‘casual bistro’.

Geen open keuken als gimmick of stijlelement, maar een bezig atelier als middelpunt van de knusse zaak. De eetzaal fungeert als publiek van de chef en wij krijgen een plaats op de eerste rij, aan de bar. Daar, bij een mooi glas crémant uit Bourgogne en een alcoholvrij aperitief van het Belgische Botan, ontdekken we de menukaart. Ensemble werkt uitsluitend met een menu, maar daar kun je aan sleutelen. Aantal gangen, voorkeur voor hoofdgerecht of extra aperitiefhapjes: beweegruimte die fijn aanvoelt. Wij nemen een portie morcón, magere chorizo, die niet ontgoochelt. Evenmin als de amuses die de chef voor onze neus zorgvuldig dresseert. Plattekaas met radijs en citroenschuim, maar vooral het soepje van aardappel zorgen voor een straf begin.



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Dat niveau wordt zonder probleem aangehouden bij de voorgerechten. Een gastronomische versie van de ‘shrimp taco’, jus van grijze garnaal met avocado en dulse, is subtiel, slim en perfect in balans. De ravioli van ibericovarken en zomertruffel die erna verschijnt heeft een heel andere insteek. De brute smaken laten weinig ruimte voor subtiliteit, maar houden elkaar wonderwel in evenwicht. Ondertussen worden de aangepaste dranken ook heel graag gedronken aan onze tafel.

Zou deze stijgende lijn blijven duren tijdens de hele maaltijd? Ja hoor, mijn tafelgenote is lyrisch over haar royale portie zeebaars met gebakken tomaat en bearnaise en aardappeltjes met saffraan. Eenzelfde teneur heerst, ondanks het iets te ver gegaarde vlees, aan mijn kant bij een gerecht waar beuling, eend, vijg en bordelaisesaus perfect samenkomen.

Dankzij Ensemble staat Snellegem voor altijd in mijn interne gps gegrift.