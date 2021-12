De kledingindustrie is een van meest vervuilende industrieën ter wereld. Toch kopen we steeds meer stukken voor steeds minder geld. De wereld een beetje beter maken door je kleerkast te cureren? Het kan! Daarom: tien tips voor een duurzamere garderobe.

1. PICK YOUR BATTLES

Beschouw deze tien tips als een leidraad. Er loopt zo veel mis in de kledingindustrie dat het allemaal wat overweldigend kan zijn. Fairtrade, vegan, dead stock, lokaal, biologisch: ook duurzame merken vinken niet in een keer alle vakjes af. Andere merken claimen dan weer vakjes om andere fouten te verdoezelen (greenwashing). Kijk wat jij op dit moment het belangrijkst vindt. Je hele garderobe weggooien, is ook niet de oplossing. Als je die oude trui van H&M nog steeds dolgraag draagt, is dat ook duurzaam.

2. WINKEL IN EIGEN KAST

Denk je dat je iets nieuws nodig hebt? Kijk wat er nog in je kast (of die van je huisgenoten) hangt. Misschien is die vergeten rok van tien jaar geleden wel opnieuw hip? Of bedenk eens wat nieuwe combinaties in plaats van steeds dezelfde combo's uit de wasmand te plukken.

© iStock

3. BOUW AAN EEN CAPSULEKLEERKAST

De ene zwarte broek (of witte T-shirt of jeans) is de andere niet. Ga op zoek naar het perfecte model en laat exemplaren waar je niet helemaal van overtuigd bent links liggen. Liever een duur(zaam) kwaliteitsstuk dan vijf fast fashion miskoopjes, toch? Zo bouw je een capsulekleerkast, die bestaat uit een beperkt aantal basics die je makkelijk kan combineren. Trek die lijn zeker door voor je accessoires. Minder shoppen en minder nadenken voor de kleerkast is beter voor de wereld.

© Filippa K

4. KRITISCH CONSUMEREN

Toch iets nieuws op het oog? Bestudeer het etiket: waar en van wat is het gemaakt? Screen je favoriete winkels: zijn ze duurzaam bezig of laten ze zich verleiden tot greenwashing? De weg kwijt? Rank A Brand checkt kledingfabrikant op een aantal criteria. Ook platformen als Ik Koop Belgisch of Close The Loop kunnen je verderhelpen. Daarnaast wordt het ons steeds makkelijker gemaakt om een bewuste keuze te maken. Winkels als Supergoods en apps als Cosh doen het werk voor ons en verzamelen alle info en merken op één plek.

5. SCHOOL JE BIJ

Duurzame mode evolueert. De aandacht van bedrijven en consumenten groeit, er komen nieuwe materialen, technologieën en studies bij. School jezelf bij via de stukken hieronder.

© Seepje

6. LEER (OPNIEUW) WASSEN

De manier waarop je kleding behandelt, bepaalt de levensduur. Wassen verhoogt de slijtage. Je kan bijvoorbeeld de impact verminderen door vlekken voor te behandelen, zo kan de machine op een lagere temperatuur en is er geen voorwas nodig. Kleding wassen heeft daarnaast ook invloed op het milieu. Kies voor een ecologisch wasmiddel en laat wasverzachter alvast achterwege. Ook je was natuurlijk laten drogen, helpt het milieu.

7. ZOEK EEN GOEDE KLEERMAKER

Met kleine herstellingen geef je een stuk een langer leven. Op YouTube of meer gespecialiseerde kanalen vind je genoeg filmpjes die tonen hoe je een gaatje stopt, een zoom inlegt, een knoop aannaait. Past die dure jurk niet meer perfect of zit je nieuwe broek toch niet helemaal lekker? Een goede kleermaker bespaart je geld én gewetenswroeging.

8. KOOP EENS NIETS (OF HUUR)

Ga de uitdaging aan en koop een maand - of nog beter: zo lang mogelijk - helemaal niets. Een Tournée Minérale voor je kleerkast, dus. Wat je bespaart, kan je natuurlijk doneren aan een klimaatvriendelijk project maar jezelf belonen met een duurder, duurzaam en tijdloos stuk is misschien nog leuker. Toch onverwachts een feestje midden in je shoploze maand? Tegenwoordig kan je ook kledingstukken huren of leasen. Er bestaan niet alleen initiatieven voor feestelijke (designer)outfits maar ook kinderkleding of jeansbroeken.

© Pure by Luce

9. SHOP SPORTIEF MET DE NATUUR

Sportkleding moet uiteraard praktisch zijn. Daarnaast is het wel een van de meest vervuilende categoriën binnen de al zo vervuilende kledingindustrie. Gelukkig zetten heel wat jongere sportlabels al in op duurzaamheid met gerecycleerde materialen. Hetzelfde geldt voor outdoormerken: je wil natuurlijk niet dat je hike gear ten koste gaat van de natuur die je gaat bewandelen.

10. SWAPPEN, VINTAGE & TWEEDEHANDS

Kleding die er toch al is, kan je beter hergebruiken. Bovendien tik je in vintage- en tweedehandsshops de meest unieke stukken op de kop. En omgekeerd: kleding die je niet meer draagt, beloon je met een tweede leven door ze weg te geven, on- of offline te verkopen of te ruilen.

