Just Waldo, het vintage project van Grécie Van Innis, lanceert een collectie volgens de upcycling filosofie. De vintage webshop gaat hiervoor in zee met tien ontwerpers uit Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Berlijn, Milaan en Parijs.

Opkomend modetalent dat tweedehands stoffen, deadstock en overschotten hergebruikt en omvormt tot unieke stuks krijgt een plaats in de eerste upcycled collectie van Just Waldo. De geselecteerde ontwerpers recycleren versleten jeans, oude gordijnen, of zelfs kussenovertrekken. Het is hun doel om stoffen uit het verleden om te toveren tot kledij van de toekomst en zo verspilling tegen te gaan.

De circulaire ontwerpers hebben elk een of meer ontwerpen gemaakt voor de eerste Just Waldo upcycled collectie. De stuks kosten tussen dertig en tweehonderdvijftig euro, er is dus wat voor elk budget. Hun talent en creatieve blik wordt op deze manier in de spotlight gezet. Je kunt de ontwerpen ontdekken en shoppen via de webshop van Just Waldo vanaf vijftien december om 18u.

Omdat Just Waldo het verduurzamen van de modesector als uitgangspunt heeft, zal dertig procent van de winst worden gedoneerd aan Fashion Revolution Belgium. Deze beweging informeert over duurzame initiatieven en stelt mistoestanden aan de kaak. Een van de doelstellingen van de organisatie is om een einde te maken aan de wegwerpcultuur en over te schakelen op een circulair systeem, waarbij materialen veel langer worden gebruikt en niets verloren gaat. Een ideale match met dit project dus.

Leer de deelnemende modemerken kennen

Maison Blazée (Parijs)

Aïssatou, de oprichtster van Maison Blazée, tovert je oversized opa blazers om tot 'empowering' kostuums voor verschillende gelegenheden. Aïssatou noemde haar Just Waldo-creatie 'La Nuit' vanwege de oogverblindende kristallen die op het kledingstuk zijn genaaid.

Maison Blazée © Just Waldo

Uti Exi (Berlijn)

Maya, de oprichtster van Uti Exi (in het Latijn betekent uti existentium 'gebruik het bestaande'), maakt nieuwe creaties vanuit haar atelier in het centrum van Berlijn. Maya vertrekt voor haar ontwerpen van oude kledingstukken die ze krijgt van vriendinnen.

Giglio Tigrato (Milaan)

Carlotta, de ontwerpster van Giglio Tigrato, maakt haar stuks van restjes en deadstock. De hoed die te koop zal zijn via Just Waldo is geïnspireerd op de Gambler's hoed, een klassieker uit het Wilde Westen. De stoffen voor de hoed zijn afkomstig van Scia's Divisione Tessuti, een Italiaans textielbedrijf dat restjes stoffen aan Giglio schenkt met de bedoeling ze een nieuw leven te geven.

Giglio Tigrato © Just Waldo

Atelier Eveil Ludique (Parijs)

Atelier Eveil Ludique werd in oktober 2019 opgericht door Mirco Bercelli en betekent letterlijk 'Leuk ontwakend atelier', zoals een club voor kinderen. Na in 2017 in de mode-industrie in India te hebben gewerkt en inzicht te hebben gekregen in de omstandigheden waarin grote merken hun kleding produceren, besloot Mirco testarten met upcyclen als oplossing om te voorkomen dat kleding over de hele wereld de vuilnisbelt zou vullen. In zijn eigen woorden: 'Ik

kan niet meer afval produceren als ik met alleen afval begin.'

Les Vestiges (Parijs)

Marie-Charlotte, de oprichtster van Les Vestiges, hield ervan projecten te creëren en te leiden die voor haar zinvol waren. Hoewel haar achtergrond haar niet in de mod lag, maakten haar passie voor creativiteit en haar engagement het project mogelijk. Ze creëerde een merk dat bestaande materialen restyled om ze om te vormen tot unieke, comfortabele en coole stukken.

Juliet Bonhomme © Just Waldo

Juliet Bonhomme (Brussel)

Juliet Bonhomme creëerde het Upcycling Lab in Brussel als een fris nieuw project om mensen te leren hoe ze hun kleding en oude stoffen kunnen upcyclen door middel van workshops. Ook wil ze merken leren hoe ze hun deadstock kunnen upcyclen en mensen bewust maken door middel van informatie op sociale media.

Renee by Zoë (Gent)

Renee by Zoë is een echt moeder & dochter lockdown project. In Maart 2020, terwijl Zoë haar kast aan het herschikken was, vond ze een oud overhemd terug dat haar op een idee bracht voor het maken van een jurk. Haar moeder hielp haar bij de creatie en zo werd het eerste stuk, alsook Renee by Zoë, geboren. Het label staat voor het transformeren van oude, geliefde kleding in chique en stijlvolle stukken.

Femke V. (Hasselt)

De Limburgse Femke is een fast-fashion aanvechter die gestudeerd heeft aan het Amsterdam Fashion Institute, waar ze haar ontwerpkunsten heeft aangescherpt. Ze maakt haar creaties van onverwachte materialen, zoals dit korset van oude gordijnen.

Femke V. © Just Waldo

Gigi-Antoinette (Parijs)

Gigi-Antoinette, opgericht door Clara Soudan, is een merk dat de poëzie van het upcyclen omarmt om unieke en veerkrachtige juwelen te creëren. Het merk zet zich in voor het bevorderen van creativiteit en verantwoordelijkheid in de mode door middel van hergebruikte vintage en tweedehands materialen. Vintage kettingen, kralen en medailles worden met liefde op het Bretonse platteland verzameld door Clara, die ze vervolgens upcycled tot unieke creaties.

Jordy Arthur (Antwerpen)

Jordy Arthur is een modeontwerper/kunstenaar/createur die naar hartenlust experimenteert met gerecyclede/geregenereerde materialen. Hij beschrijft zichzelf en zijn werk als "shape-shifting". Hij is voortdurend aan het experimenteren en zijn creativiteit aan het verkennen terwijl hij de "gender boxes" doorbreekt. Hij wil mensen inspireren om hun uniciteit te omarmen, maar ook de uniciteit van anderen.

